ذكرى تشكيل أول حكومة شعبية لـ سعد زغلول، محطة فارقة في تاريخ مصر

في مثل هذا اليوم، يعود التاريخ بنا إلى واحدة من أبرز المحطات الوطنية في تاريخ مصر الحديث، حين شُكِّلت أول حكومة شعبية برئاسة سعد زغلول في 28 يناير 1924.



تلك اللحظة لم تكن مجرد حدث سياسي عابر، بل كانت تتويجًا لنضال طويل ضد الاحتلال البريطاني، وبداية لعهد جديد من المشاركة الشعبية في الحكم.

ماذا حدث بعد ثورة ١٩١٩؟

بعد ثورة 1919 التي هزت أركان الاحتلال البريطاني وطالبت بالاستقلال الوطني، أصبح سعد زغلول رمزًا للوطنية وواجه صدامات عديدة مع المحتل البريطاني.

وعلى الرغم من المناورات السياسية، فرض الشعب إرادته من خلال الالتفاف حول سعد زغلول وحزب الوفد، الذي استطاع أن يحقق أغلبية ساحقة في انتخابات مجلس النواب عام 1924.

وهذه الأغلبية أجبرت الملك فؤاد على تكليف سعد زغلول بتشكيل الحكومة، لتصبح بذلك أول حكومة شعبية تعبّر عن الإرادة الوطنية.

حكومة سعد زغلول، تحديات البداية

حكومة سعد زغلول لم تكن مجرد إنجاز سياسي، بل جاءت في وقت مليء بالتحديات:

الصراع مع الاحتلال البريطاني: ورثت الحكومة إرثًا ثقيلًا من التدخل البريطاني في شؤون الدولة.

إدارة الملفات الوطنية: مثل قضية الاستقلال الكامل، والتحكم في قناة السويس، وإلغاء الامتيازات الأجنبية.

تطلعات الشعب: كان على الحكومة أن توازن بين تطلعات المصريين في العدالة الاجتماعية والاستقلال وبين القيود التي فرضها الاحتلال.

على الرغم من عمرها القصير، حيث استقالت الحكومة في نوفمبر من نفس العام بعد حادث اغتيال السردار الإنجليزي لي ستاك، إلا أن حكومة سعد زغلول أثبتت أن الإرادة الشعبية قادرة على انتزاع حقها في الحكم، وأن مصر تستطيع أن تكون ذات سيادة رغم التحديات.

الأثر التاريخي لأول حكومة شعبية

ما حدث عام 1924 يُعد درسًا في النضال السياسي. فقد أظهرت هذه التجربة أن التلاحم بين القيادة والشعب يمكن أن يفرض نفسه حتى في وجه أقوى الاحتلالات. كما أكدت أن الديمقراطية ليست مجرد شعارات، بل ممارسة حقيقية تعكس إرادة الجماهير.

في ذكرى تشكيل أول حكومة شعبية، تظل تجربة سعد زغلول وحكومته نموذجًا يحتذى به في مقاومة الاستبداد والسعي لتحقيق الحرية والاستقلال، لتبقى تلك اللحظة محفورة في ذاكرة المصريين كأحد أعظم انتصاراتهم السياسية

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