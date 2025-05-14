الأربعاء 14 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

ترامب يجتمع مع الشرع في الرياض لمدة 33 دقيقة

ترامب، فيتو
ترامب، فيتو

أعلنت وسائل إعلام سورية أن إجتماع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس السوري أحمد الشرع في الرياض والذي انتهى قبل قليل استمر لمدة 33 دقيقة.

 

رفع العقوبات عن سوريا

بدأ اللقاء بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس السوري أحمد الشرع في الرياض، وذلك على هامش القمة الخليجية الأمريكية الخامسة.

وأعلن ترامب يوم أمس الثلاثاء خلال خطاب في الرياض أنه سيرفع العقوبات عن سوريا، وأنه سيلتقي الشرع، الذي سيكون في الرياض لحضور اجتماعات مع مجلس التعاون الخليجي.

أردوغان يعقد إجتماع مع ترامب وبن سلمان والشرع عبر الإنترنت

كما أكدت وكالة الأناضول أن الرئيس التركى رجب طيب أردوغان عقد اجتماعا عبر الإنترنت مع الرئيس الأمريكى دونالد ترامب وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والرئيس السورى أحمد الشرع.

ترامب يتوجه إلى العاصمة القطرية الدوحة اليوم

وفي وقت لاحق من اليوم الأربعاء، سيتوجه ترامب إلى العاصمة القطرية الدوحة، حيث سيشارك في زيارة دولة مع الأمير الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ومسؤولين آخرين، ومن المتوقع أن تعلن قطر، عن استثمارات بمئات المليارات من الدولارات في الولايات المتحدة.

ترامب  يعود إلى واشنطن الجمعة

وبعد زيارته إلى قطر، سيتوجه ترامب إلى أبو ظبي للقاء قادة الإمارات غدا الخميس، ومن المقرر أن يعود إلى واشنطن يوم الجمعة المقبل، لكنه قال إنه قد يتوجه بدلا من ذلك إلى تركيا لحضور اجتماع محتمل بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأوكراني المنتهية ولايته فولوديمير زيلينسكي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

دونالد ترامب محمد بن سلمان أحمد الشرع الرئيس السوري أحمد الشرع الرياض ترامب

مواد متعلقة

بدء اجتماع ترامب وأحمد الشرع في الرياض

أول تعليق من مجلس التعاون الخليجي على قرار ترامب برفع العقوبات عن سوريا

إستراتيجيون وقانونيون لـ«فيتو»: لا أحد يستطيع إجبار مصر على المرور مجانا.. قناة السويس ذات سيادة مصرية كاملة وما يفعله ترامب «بلطجة».. عبد المنعم سعيد: ترامب يتعامل بطريقة استعمارية قديمة

الأكثر قراءة

أول قرار في واقعة انتحال صفة اللاعب رمضان صبحي وتأديته الامتحان بدلا منه

انهيار سقف وتصدع عقار وهروب من البلكونة، رصد لحظات رعب المصريين أثناء الزلزال (فيديو)

الأوضاع غير آمنة، استغاثة عاجلة من الرياضيين المصريين في ليبيا

أخبار مصر: زلزال يضرب مصر وتابع يهز مرسى مطروح وسكان يهربون للشوارع، اعتراف شاب أدى الامتحان بدل رمضان صبحي، ليبيا تشتعل

موعد إعلان المدير الفني الجديد للأهلي

اللقاء الأول استمر 33 دقيقة، كواليس اجتماع ترامب مع الشرع فى الرياض (صور وفيديو)

بعد قفزة الثلاثاء، تعرف على أسعار الذهب بمستهل تعاملات اليوم الأربعاء 14-5-2025

أسعار الخضراوات اليوم الأربعاء، ارتفاع معظم الأصناف وانخفاض الليمون

خدمات

المزيد

بعد قفزة الثلاثاء، تعرف على أسعار الذهب بمستهل تعاملات اليوم الأربعاء 14-5-2025

آخر تطورات سعر الدولار أمام الجنيه اليوم الأربعاء 14-5-2025 في بداية التعاملات

آخر تطورات سعر القصدير اليوم

أسعار السكر اليوم الثلاثاء في الأسواق

المزيد

انفوجراف

شروط إعادة تعيين العاملين بالمدارس (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

دعاء الزلازل والهزات الأرضية للتوبة والإنابة إلى الله

موسم الحج 2025، الإفتاء توضح حكم قطع الطواف للصلاة المكتوبة

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأربعاء 14 - 5 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية