ترامب يجتمع مع الشرع في الرياض لمدة 33 دقيقة

أعلنت وسائل إعلام سورية أن إجتماع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس السوري أحمد الشرع في الرياض والذي انتهى قبل قليل استمر لمدة 33 دقيقة.

رفع العقوبات عن سوريا

بدأ اللقاء بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس السوري أحمد الشرع في الرياض، وذلك على هامش القمة الخليجية الأمريكية الخامسة.

وأعلن ترامب يوم أمس الثلاثاء خلال خطاب في الرياض أنه سيرفع العقوبات عن سوريا، وأنه سيلتقي الشرع، الذي سيكون في الرياض لحضور اجتماعات مع مجلس التعاون الخليجي.

أردوغان يعقد إجتماع مع ترامب وبن سلمان والشرع عبر الإنترنت

كما أكدت وكالة الأناضول أن الرئيس التركى رجب طيب أردوغان عقد اجتماعا عبر الإنترنت مع الرئيس الأمريكى دونالد ترامب وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والرئيس السورى أحمد الشرع.

ترامب يتوجه إلى العاصمة القطرية الدوحة اليوم

وفي وقت لاحق من اليوم الأربعاء، سيتوجه ترامب إلى العاصمة القطرية الدوحة، حيث سيشارك في زيارة دولة مع الأمير الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ومسؤولين آخرين، ومن المتوقع أن تعلن قطر، عن استثمارات بمئات المليارات من الدولارات في الولايات المتحدة.

ترامب يعود إلى واشنطن الجمعة

وبعد زيارته إلى قطر، سيتوجه ترامب إلى أبو ظبي للقاء قادة الإمارات غدا الخميس، ومن المقرر أن يعود إلى واشنطن يوم الجمعة المقبل، لكنه قال إنه قد يتوجه بدلا من ذلك إلى تركيا لحضور اجتماع محتمل بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأوكراني المنتهية ولايته فولوديمير زيلينسكي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.