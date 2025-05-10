العاهل البحريني يستقبل الرئيس السوري ويناقشان التطورات الإقليمية

ذكرت تقارير إعلامية اليوم السبت، أن العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، بحث مع الرئيس السوري أحمد الشرع، تطورات الأوضاع الإقليمية، ومستجدات الأحداث على الساحة السورية، والسبل الرامية لدعم أمن واستقرار سوريا.

لقاء بين العاهل البحريني وأحمد الشرع

وأفادت وكالة الأنباء البحرينية، بأن الملك حمد استعرض مع الرئيس الشرع خلال لقاء عقد بقصر الصخير، «أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين، وفرص تعزيزها في مختلف المجالات، إلى جانب بحث تطورات الأوضاع الإقليمية، والجهود المبذولة بشأنها».

كما جرى خلال اللقاء «بحث مستجدات الأحداث على الساحة السورية، والسبل الرامية لدعم أمن واستقرار سوريا».

ووصل الرئيس السوري أحمد الشرع إلى المنامة، اليوم السبت، على رأس وفد رسمي، وكان الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، ممثل عاهل البحرين للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب، في مقدمة مستقبليه على أرض المطار.

والتقى الملك حمد آل خليفة الرئيس السوري والوفد المرافق له، بحضور الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.

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