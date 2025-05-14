الشرع: قرار ترامب برفع العقوبات عن سوريا يفتح صفحة جديدة لإعادة بناء البلاد

قال الرئيس السوري أحمد الشرع، اليوم الأربعاء: إن قرار ترامب رفع العقوبات عن سوريا سيسهم في تحقيق الأمن والاستقرار.

الشرع: قرار ترامب رفع العقوبات عن سوريا سيفتح صفحة جديدة لإعادة البناء

وأضاف أحمد الشرع أن قرار ترامب رفع العقوبات عن سوريا سيفتح صفحة جديدة لإعادة بناء البلاد



ووجه أحمد الشرع الشكر لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان على جهوده في رفع العقوبات عن سوريا.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن رفع العقوبات عن سوريا، وذلك خلال مشاركته في القمة الخليجية الأمريكية.

والتقى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره السوري أحمد الشرع، قبيل انطلاق القمة الخليجية الأمريكية.

وفي السياق ذاته قال متحدث باسم البيت الأبيض: إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دعا الرئيس السوري أحمد الشرع، اليوم، إلى التوقيع على اتفاقيات إبراهيم مع إسرائيل، وذلك بعد يوم من إعلان الولايات المتحدة المفاجئ أنها سترفع كل العقوبات عن سوريا.

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