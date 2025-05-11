الأحد 11 مايو 2025
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خارج الحدود

الشرع: نقدر وقوف السعودية إلى جانب سوريا في مواجهة التحديات والعدوان الإسرائيلي

الشرع، فيتو
الشرع، فيتو

قال الرئيس السوري أحمد الشرع، مساء اليوم الأحد: إن دمشق تقدر وقوف السعودية إلى جانبها في مواجهة التحديات والعدوان الإسرائيلي.

وأضاف الشرع: "نؤكد أهمية الدور السعودي في تعزيز وحدة أراضي سوريا واستقرارها".

الرئيس السوري يصل إلى البحرين في زيارة رسمية

وأمس، وصل الرئيس السوري أحمد الشرع إلى مملكة البحرين في زيارة رسمية كان قد تم الإعلان عنها في وقت سابق، حسب ما أفادت وكالة أنباء “سانا”.

وذكرت "سانا" أن الرئيس السوري وصل إلى البحرين على رأس وفد رسمي، وكان في استقباله الشيخ حمد بن ناصر آل خليفة نجل ملك البحرين.

ماكرون يستقبل الرئيس السوري أحمد الشرع في قصر الإليزيه

والأربعاء الماضي، استقبل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الرئيس السوري أحمد الشرع في قصر الإليزيه بالعاصمة الفرنسية باريس.

وأعلنت رئاسة الجمهورية العربية السورية، أن أحمد الشرع ووزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني التقيا فريد المذهان المعروف بـ "قيصر" على هامش زيارتهما إلى جمهورية فرنسا.

الزيارة الخارجية الأولى للشرع خارج الشرق الأوسط

وكان الرئيس السوري في المرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، وصل إلى العاصمة الفرنسية باريس في أول زيارة له إلى أوروبا منذ وصوله إلى السلطة، حسب صورة نشرتها الرئاسة السورية.

وهذه هي الزيارة الخارجية الأولى للشرع خارج الشرق الأوسط إذ كان قد زار كلا من؛ تركيا والسعودية وقطر والإمارات والأردن ومصر منذ وصوله إلى السلطة في ديسمبر الماضي.

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