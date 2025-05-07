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خارج الحدود

أحمد الشرع: نتفاوض مع إسرائيل عبر وسطاء لتهدئة الأوضاع

أحمد الشرع، فيتو
أحمد الشرع، فيتو

أكد الرئيس السوري أحمد الشرع اليوم الأربعاء، أن دمشق تخوض مفاوضات غير مباشرة مع إسرائيل عبر وسطاء من أجل تهدئة الأوضاع وعدم فقدان السيطرة في المنطقة.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي جمع الرئيس السوري أحمد الشرع، فى العاصمة الفرنسية “ باريس” مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون.

الشرع: سوريا ملتزمة باتفاق فض الاشتباك عام 1974

وأشار أحمد الشرع، إلى أن "التدخلات الإسرائيلية عشوائية، وقد صرحنا بأن سوريا ملتزمة باتفاق فض الاشتباك عام 1974".

مستقبل سوريا لن يصاغ في الغرف المغلقة

وفي وقت سابق، قال الرئيس السوري، إنه بحث مع  نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون مساهمة فرنسا في جهود إعادة الإعمار.

وأضاف الرئيس السوري خلال لقائه ماكرون بقصر الإليزيه اليوم، أن مستقبل سوريا لن يصاغ في غرف مغلقة ولن يقرر في عواصم بعيدة.

وتابع: أمامنا تحديات تعرقل تجاوز العقوبات، مضيفًا لا مبرر لاستمرار العقوبات على سوريا.

ووصل الرئيس السوري في المرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، إلى العاصمة الفرنسية باريس في أول زيارة له إلى أوروبا منذ وصوله إلى السلطة، حسب صورة نشرتها الرئاسة السورية.

 

وتعد هذه هي الزيارة الخارجية الأولى لـ أحمد الشرع، خارج الشرق الأوسط بعدما زاار تركيا والسعودية وقطر والإمارات والأردن ومصر منذ وصوله إلى السلطة في ديسمبر الماضي.

ويلتقي الشرع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال هذه الزيارة التي تأتي بعد أيام قليلة على خفض التصعيد في الجنوب السوري الذي شهد توترات على مدار الأسابيع الماضية.

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