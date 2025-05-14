الأربعاء 14 مايو 2025
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خارج الحدود

الرئيس الإيراني: عزتنا ليست محلا للمساومة ولن نرضخ لأي متنمر

الرئيس الايراني،
الرئيس الايراني، فيتو

قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، اليوم الاربعاء  في تصريحات: لا نسعى للحرب وعزتنا ليست محلا للمساومة ولن نرضخ لأي متنمر.

 

الرئيس الايراني:عزتنا ليست محلا للمساومة ولن نرضخ لأي متنمر

واضاف الرئيس الإيراني: الذي يسعى لإثارة الحروب وسفك الدماء هو من أتى إلى دول المنطقة لتزويدها بالأسلحة والصواريخ.

واستكمل: إسرائيل التي قاموا بتسليحها هي من تسعى للحرب ولا تلتزم بأي من قوانين حقوق الإنسان.

وقبل وقت سابق قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال كلمته في القمة الخليجية الأمريكية: أريد إبرام اتفاق مع إيران، ولكي يحدث ذلك يجب عليها التوقف عن دعم الإرهاب وعدم امتلاك سلاح نووي.

ترامب: أريد إبرام اتفاق مع إيران 

وانطلقت، منذ قليل، القمة الخليجية الأمريكية في العاصمة السعودية الرياض. 

وأفادت قناة العربية بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التقى نظيره السوري أحمد الشرع في الرياض.

لقاء ترامب وأحمد الشرع 

ووصلت الوفود المشاركة في القمة الخليجية الأمريكية، وكان أول الواصلين أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني. 

كما وصل أسعد بن طارق آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون العلاقات والتعاون الدولي، الممثل الخاص لسلطان عمان هيثم بن طارق، إلى الرياض لترؤس وفد السلطنة في القمة.

 

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