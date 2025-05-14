تصريحات جديدة لأمير قطر بعد لقائه بترامب في الدوحة

أعلن الشيخ تميم بن حمد أمير دولة قطر، أنه عقد مباحثات استثنائية اليوم مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الدوحة.



تميم بن حمد: قطر والولايات المتحدة تجمعهما علاقات متميزة وتعاون ثنائي



وقال إن المباحثات التي عقدت اليوم مع الرئيس الأمريكي تعطي دفعة جديدة للتعاون الاستراتيجي بين بلدينا.



وأضاف أن قطر والولايات المتحدة تجمعهما علاقات متميزة وتعاون ثنائي كبير ونتطلع معا إلى دفعه لمستوى أعمق.



وتابع: نتطلع في ضوء الإمكانات الهائلة لبلدينا لدفع التعاون في مجالات التجارة والاقتصاد والاستثمار، كما نتطلع لتعاون أعمق بين بلدينا بما يخدم المصالح المشتركة ويعود بالنفع على الشعبين الصديقين.

استثمارات محتملة بقيمة 38 مليار دولار بين قطر وأمريكا

وكان أعلن البيت الأبيض، أن أمريكا وقطر وقعتا بيانا عن استثمارات محتملة بقيمة 38 مليار دولار تشمل دعم قاعدة العديد الجوية.

ووصف البيت الأبيض توقيعات اليوم بأنها تمثل نية الرئيس ترامب في تسريع استثمار قطر الدفاعي في الشراكة الأمنية.

أمير قطر والرئيس الأمريكي ناقشا الجهود المشتركة لتعزيز الأمن

ومن جانبه، أوضح الديوان الأميري القطري، اليوم الأربعاء، أن أمير قطر والرئيس الأمريكي ناقشا الجهود المشتركة لتعزيز الأمن والسلام الدوليين.

كما أشار الديوان الأميري، إلى أن أمير دولة قطر شدد على أهمية إحلال السلام في المنطقة، وأنهما بحثا تطوير العلاقات في الدفاع والاقتصاد والطاقة والتعليم.

وكان أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد، قد قال إنه شهد مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، توقيع عددا من الاتفاقيات الثنائية بين البلدين.

وأضاف: ناقشنا في اجتماع رائع العديد من القضايا تشمل العلاقات الثنائية والوضع في المنطقة.

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