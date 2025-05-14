أبو الغيط يشيد بقرار ترامب رفع العقوبات عن سوريا

أعرب الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، عن ترحيبه بقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رفع العقوبات الأمريكية المفروضة على سوريا، مشيدًا بالدور “الكريم” الذي قامت به المملكة العربية السعودية في هذا المسار.

وقال أبو الغيط، في تدوينة له عبر منصة “إكس” (تويتر سابقًا)، إن القرار “يمثل تطورًا إيجابيًّا وهامًّا يستحق الإشادة”، مؤكدًا أن هذه الخطوة “تُتيح لسوريا طي صفحة الماضي، والانطلاق على مسار اقتصادي يخدم الاستقرار والتنمية في هذا البلد العربي العزيز”.

واختتم الأمين العام تدوينته قائلًا: “أصدق الأمنيات لشعب سوريا”.

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