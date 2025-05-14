بدء وصول الوفود المشاركة في ‎القمة الخليجية الأمريكية بالرياض

تنطلق بعد قليل، أعمال القمة الخليجية الأمريكية الخامسة التي تجمع قادة الخليج مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في العاصمة السعودية الرياض.

أمير دولة قطر أول الواصلين المشاركة في القمة الخليجية الأمريكية

وبدأت الوفود المشاركة في القمة بالوصول، وكان أول الواصلين أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

كما وصل أسعد بن طارق آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون العلاقات والتعاون الدولي، الممثل الخاص لسلطان عمان هيثم بن طارق، إلى الرياض لترؤس وفد السلطنة في القمة.

يشار إلى أن القمة ستعقد لمدة ساعة واحدة (من العاشرة حتى الحادية عشر بالتوقيت المحلي) على أن يليها مؤتمر صحفي قرابة الساعة 11:30.

الرئيس الأمريكي سيغادر الرياض متوجها إلى قطر

وبعد انتهاء المؤتمر سيغادر الرئيس الأمريكي الرياض متوجها إلى قطر.

أمس الثلاثاء، أعلنت البحرين مغادرة ملكها حمد بن عيسى آل خليفة إلى السعودية، لترأس وفد المملكة في القمة.

كما أعلنت الكويت، مشاركة أميرها مشعل الأحمد الجابر الصباح بالقمة.

لمناقشة التحديات السياسية والأمنية الراهنة

وقالت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس): إن هذه القمة "تضيف فصلا جديدا من التعاون البناء، وتؤكد المضي قدما نحو مستقبل أكثر أمنا واستقرارا وازدهارا للمنطقة والعالم".

واعتبرت أن القمة "تمثل فرصة لمناقشة التحديات السياسية والأمنية الراهنة، وتنسيق جهود دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية مع الولايات المتحدة الأمريكية لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة".

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