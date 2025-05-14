الأربعاء 14 مايو 2025
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خارج الحدود

يونيفيل: إسرائيل تستهدف موقعا لحفظ السلام في لبنان بشكل مباشر

قوات اليونيفيل،فيتو
قوات اليونيفيل،فيتو

قال فرحان حق، نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، أن قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان “اليونيفيل” تعرب عن قلقها من الموقف العدواني الأخير لجيش الاحتلال الإسرائيلي تجاه أفرادها ومواقعها جنوبي لبنان.

وأوضحت فرحان حق: أن موقع لليونيفيل أصيب لأول مرة بشكل مباشر منذ تفاهم وقف الأعمال العدائية في 27 نوفمبر.

ومن جانبه دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، اليوم الأربعاء، إلى وقف إطلاق النار في غزة وإتاحة وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق إلى القطاع.

 

جوتيرش يدعو لوقف إطلاق النار في غزة دون عوائق

وقال الأمين العام في اجتماع في برلين مع المستشار الألماني فريدريش ميرتس: في ما يتعلق بغزة، أكرر دعوتي للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن.

كما شدد علي ضرورة  إتاحة وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق، والوقف الفوري للأعمال العدائية، ما يتيح إطلاق مسار لا رجعة فيه نحو حل الدولتين».

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الاحتلال الإسرائيلي الأمين العام للأمم المتحدة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش أنطونيو جوتيريش

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