الجمعة 09 مايو 2025
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خارج الحدود

الأمم المتحدة تحذر من عواقب تأخير إدخال المساعدات لغزة

دوجاريك، فيتو
دوجاريك، فيتو

قال ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، إن مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية يري أن رفع  حصار غزة بات أكثر إلحاحا الآن.

الأمم المتحدة تطالب بضرورة  ايصال المساعدات الانسانية لغزة

وأوضح المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أن  المساعدات الإنسانية  يجب تصل إلى الجميع أينما كانوا وحسب احتياجاتهم.

كما أشار المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، الي  تفاقم الأزمة الإنسانية بعد نحو 10 أسابيع من انقطاع المساعدات عن غزة.

دوجاريك يحذر من عواقب تأخير دخول المساعدات لغزة

وتابع المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة: أي تأخير إضافي لدخول المساعدات إلى غزة ستكون له عواقب لا علاج لها.

واختتم الحديث  نقلا عن  أنطونيو جوتيرش  بأن المنظمة  لن تشارك بأي ترتيب لا يحترم المبادئ الإنسانية.

صندوق غزة الخيري 

جدير بالذكر أن ديفيد بيزلي، المدير العام السابق لبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة  يجري  محادثات مع إدارة ترامب والحكومة الإسرائيلية وأطراف أخرى لرئاسة صندوق غزة الخيري، الذي سيكون مسؤولًا عن توزيع المساعدات في القطاع، بحسب موقع واللا العبري.

 سبب رفض الأمم المتحدة التعاون مع صندوق غزة الخيري

وتقترب الولايات المتحدة وإسرائيل وممثلو الصندوق الإنساني الدولي الجديد لغزة من التوصل إلى اتفاق بشأن كيفية استئناف تقديم المساعدات الإنسانية للفلسطينيين في غزة بعيدا عن حماس.

لكن لا يزال العمل جاريا على إنشاء الصندوق، كما  أن الأمم المتحدة ومنظمات إغاثة أخرى أعلنت  أنها تعمل في غزة   وأنها ترفض بشدة التعاون مع الصندوق الجديد، قائلة أن خطة عمل تتناقض مع المبادئ الإنسانية الأساسية.

وتحاول إدارة ترامب إقناع الدول بالمساهمة بأموالها في آلية المساعدات الجديدة، وتضغط على الأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة للتعاون مع الصندوق.
 

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الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو جوتيرش جوتيرش

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