فوائد التفاح للبشرة، يمنع الشيخوخة المبكرة للجلد ويقلل من حب الشباب

يعد التفاح على نطاق واسع مفيد للصحة العامة، وذلك لكونه مصدرا رائعا للألياف، ويمكنه تحسين صحة الأمعاء، وتقليل خطر الإصابة بمرض السكري والسكتة الدماغية.

وتقوم العديد من شركات مستحضرات العناية بالبشرة بإضافة التفاح كمكون في منتجاتها لما تملكه الفاكهة من فوائد عديدة.

فوائد التفاح للبشرة

يحظى التفاح بشعبية كبيرة في عالم العناية بالبشرة، وهذا لوجود عدد من الفوائد عند استخدام التفاح على الوجه، وتشمل هذه الفوائد:

دعم الشيخوخة الصحية

تفتيح البشرة

يعمل كمقشر

يحد من حب الشباب

ترطيب البشرة

يمنع الشيخوخة المبكرة للجلد

تستخدم العديد من شركات العناية بالبشرة الآن مستخلص التفاح في منتجاتها، كما تشير الدكتورة ناجية شيخ، أخصائية الأمراض الجلدية لموقع “Healthline” الطبي، إن مستخلص التفاح يحتوي على الأحماض الفينولية والفلافونويد، وهما مكونان موجودان غالبًا في الفاكهة.

أشارت الدراسات إلى أن الأحماض الفينولية تشكل جزءًا أساسيًا من النظام الغذائي المتوازن، لأنها مليئة بمضادات الأكسدة وتوفر مجموعة واسعة من الفوائد الصحية.

وأوضحت المراجعات البحثية أن الفلافونويدات ضرورية أيضًا لخصائصها المضادة للأكسدة والالتهابات والطفرات والسرطان.

كما أظهرت الأبحاث إن كل من الأحماض الفينولية والفلافونويدات تساعد في حماية الجلد من التلف الناتج عن تلوث الهواء.

وأوضحت الدكتورة ناجية: "مستخلص فاكهة التفاح مكون مفيد بسبب تركيبته الغنية من المواد الكيميائية النباتية، فيمتلك الفلافونويدات النشاط مضادًا للأكسدة، مما يساعد على حماية الجلد من أضرار الجذور الحرة الناتجة عن التعرض للأشعة فوق البنفسجية والتلوث والعوامل البيئية الأخرى".

يمنح إشراقة مميزة للوجه

يعتقد الكثير من الناس أن وضع خل التفاح على الجلد يمكن أن يساعد في تحسين البهتان، خل التفاح هو مشتق من التفاح يحتوي على حمض الأسيتيك وحمض الستريك.

أظهرت الدراسات أن حمض الأسيتيك له خصائص مضادة للأكسدة يمكن أن تحمي الجلد من العدوى، ومن المهم ملاحظة أنه يمكن أن يكون ضارًا بالجلد عند استخدامه بشكل غير صحيح.

حمض الستريك هو حمض ألفا هيدروكسي (AHA)، والذي يعمل كعامل تقشير.

كما أظهرت الأبحاث أنه قد يساعد حمض الستريك في التخلص من الطبقة الخارجية الباهتة لبشرتك، مما يكشف عن بشرة ندية منتعشة تحتها.

على عكس معظم المقشرات، لا يحتوي خل التفاح على أجزاء تقشير أو حبيبات دقيقة يمكنها تفتيت البروتينات التي تربط خلايا الجلد معًا، ومع ذلك، فهو يساعد على التخلص من الجلد الميت الذي يعطي البشرة مظهرًا مشرقًا.

يقلل من حب الشباب

يمكن أن يكون التفاح مفيدًا أيضًا لحب الشباب، كما أوضحت الأبحاث فإن حمض الستريك الموجود في خل التفاح قد يساعد أيضًا في تقليل الالتهابات مثل حب الشباب، ومع ذلك، فإن الإفراط في تناوله يمكن أن يؤدي إلى تلف الجلد.

فيعد مستخلص فاكهة التفاح (Pyrus malus) إضافة ممتازة لتطبيقات العناية بالبشرة، فهو يحتوي على نسبة عالية من الفيتامينات بما في ذلك فيتامينات أ، ج، بالإضافة إلى الزنك، وهي مركبات يُعتقد أنها تعزز صحة البشرة ونقائها.

يحافظ على ترطيب البشرة

تحتوي التفاح على كمية كبيرة من فيتامين إي.

يحتوي التفاح على خصائص ربط الماء التي يمكن أن تساعد في الحفاظ على تغذية البشرة وترطيبها.

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