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رياضة

الاتحاد الليبي يعلن رسميا تفعيل بند شراء كهربا (فيديو)

كهرباء، فيتو
كهرباء، فيتو

أعلن نادي الاتحاد الليبي، رسميا تفعيل بند الشراء المتواجد في عقد محمود كهربا لاعب الفريق والمعار من النادي الأهلي والتعاقد مع اللاعب بشكل نهائي. 

وكان نادي الاتحاد الليبي أعلن رسميا استعارة محمود كهربا لمدة 6 أشهر قادما من النادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية. 

ونشرت الصفحة الرسمية لنادي الاتحاد الليبي عبر فيسبوك مقطع فيديو لـ كهربا للإعلان الرسمي عن تفعيل بند الشراء في عقده وكتبت “ بعد بدايته المميزة رفقة الفريق، وبعد رغبة اللاعب قررت إدارة النادي تفعيل بند شراء عقد النجم  محمود كهربا، بالتوفيق للڤولت العالي في قادم المواعيد ". 

وتستعرض فيتو لكم خلال السطور القادمة كشف حساب محمود كهربا مع النادي الأهلي ونادي الاتحاد الليبي بعد تفعيل بند الشراء وانتقاله بشكل نهائي للأخير. 

كشف حساب كهربا مع الأهلى

لعب: 145 مباراة

سجل: 48 هدفا

صنع: 22 هدفا

عدد البطولات: 15 لقبا "3 ألقاب للدوري المصري – 3 ألقاب لكأس مصر -  3 ألقاب للسوبر المحلي – 4 ألقاب لدوري أبطال أفريقيا – لقب للسوبر الأفريقي – لقب كأس القارات الثلاث".

كشف حساب كهربا مع الاتحاد الليبي 

ومنذ انتقال كهربا للفريق الليبي في الميركاتو الشتوي الماضي شارك اللاعب في مباراتين، حيث نجح خلالهما في تسجيل هدف وحيد من ركلة جزاء أمام فريق المجد الليبي. 

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