محمد رمضان يكشف سبب أزمة كهربا مع كولر (فيديو)

كشف محمد رمضان المدير الرياضي للنادي الأهلي السابق، عن سبب عقوبة محمود كهربا لاعب الأهلي السابق، بعد ترحيله من الإمارات إلى مصر خلال بطولة كأس السوبر المصري.

وشدد محمد رمضان أن السبب جاء لتلفظ كهربا بلفظ خارج لـ مارسيل كولر المدير الفني السابق للفريق، وعندما تدخلت تلفظ لي أيضًا.

وأكمل: عندما دافع اللاعبين عن كهربا قائلين:" مش قصده “ رد اللاعب قائلا:” لا اقصد "، لذلك كان علي أن أعاقبه.

وقال رمضان خلال تواجده ضيفا عبر برنامج «الكورة مع فايق»: «في مذكرات شخصية بكتبها ومحتفظ بيها، وكان عندي هدف بعد سن الخمسين ما اشتغلش تاني.



وتابع: في البداية لما كلمني الكابتن الخطيب وقالي هاتمسك منصب المدير الرياضي رفضت بسبب ابتعادي عن كرة القدم بصورة كبيرة، ولكنه قال لي ده أمر تكليف من النادي.

تجاوز لفظي في حق كولر.. محمد رمضان يتحدث لأول مرة عن مشكلة كهربا في السوبر المصري

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وكان النادي الأهلي قد أعلن رسميًا، توجيه الشكر إلى محمد رمضان المدير الرياضي للفريق، وقبول اعتذاره عقب الخروج من بطولة دوري أبطال إفريقيا، وإقالة الجهاز الفني بقيادة مارسيل كولر.

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