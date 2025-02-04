إصابة مشجع في إطلاق نار حي، أحداث شغب في مباراة الاتحاد الليبي والمجد بمشاركة كهربا

أعلن نادى الاتحاد الليبي الذي يلعب له محمود عبد المنعم كهربا عن تقديم شكوى رسمية إلى النائب العام ووزير الداخلية، بعد إصابة أحد مشجعيه في مواجهة المجد التي أقيمت اليوم الثلاثاء في الدوري الليبي.

بيان رسمي من الاتحاد الليبي

قال النادي في بيان عبر حسابه الرسمي على في فيسبوك: "إدارة وجماهير نادي الاتحاد تدين وتستنكر قيام أفراد قوة التدخل والسيطرة بإطلاق النار الحي على المشجعين العزل أثناء تشجيعهم لفريقهم بالمباراة (الاتحاد والمجد) وإصابة مشجع إصابة خطيرة دخل على إثرها العناية الفائقة".

وتابع نادي الاتحاد في بيانه: "نتقدم للمستشار النائب العام ووزير الداخلية بفتح تحقيق عاجل ومحاسبة المتورطين وإيفاء كل ذي حق حقه، وتحريك الدعوى الجنائية ضدهم".



وحسم التعادل الإيجابي بنتيجة 1-1 مباراة المجد ضد الاتحاد في الدوري الليبي، ضمن مباريات الجولة التاسعة من عمر المسابقة، في المباراة التي شهدت الظهور الأول لنجم الأهلي المعار، محمود كهربا مع الاتحاد الليبي.

وسجل محمود كهربا هدف الاتحاد الليبي من ركلة جزاء، ليوقع على أول أهدافه مع الفريق فى الدوري الليبي فى مباراته الأولى.

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