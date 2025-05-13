بيان رسمي من أهلي طرابلس الليبي يحسم مستقبل حسام البدري

الدوري الليبي، أعلن نادي أهلي طرابلس الليبي في بيان رسمي استمرار حسام البدري المدير الفني للفريق مع عودة التدريبات الأربعاء بشكل طبيعي، بعد اجتماع مجلس الإدارة.

بيان رسمي من أهلي طرابلس بشأن مستقبل البدري

وقال أهلي طرابلس في بيان رسمي:

عقد الدكتور محمد المشاي، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، اجتماعًا مهمًا اليوم مع الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم، بحضور المدير التنفيذي للنادي.

ناقش الاجتماع الوضع الحالي للنادي واستعدادات المرحلة المقبلة، حيث أكد الدكتور المشاي على استمراره على رأس مجلس الادارة وتحمله الكامل لمسؤوليات إدارة النادي خلال الفترة القادمة.

كما قدّم رئيس مجلس الإدارة تطمينات كاملة للجهاز الفني واللاعبين، مؤكدا دعمه اللامحدود للفريق الأول وكل فرق النادي، مع التركيز على توفير كل الإمكانيات اللازمة لتحقيق النجاح.

واختتم الاجتماع بتأكيد الوحدة والثقة بين الإدارة والجهاز الفني، في خطوة تُعزز مسيرة النادي نحو تحقيق أهدافه الطموحة.

وبهذا سيواصل الجهاز الفني للفريق بقيادة الكابتن حسام البدري مهامه وسيستأنف الفريق تدريباته اعتبارًا من يوم الغد الأربعاء..

وتولى حسام البدري تدريب أهلي طرابلس مؤخرا، وقاد الفريق إلى صدارة مجموعته في الدورة السداسية بالدوري الليبي.

وسبق للبدري قيادة أهلي طرابلس في فترة سابقة، لكنه رحل بسبب عدم الاستقرار الأمني.

وأعلن الاتحاد الليبي لكرة القدم رسميا عن إيقاف منافسات مرحلة التتويج بالدوري الليبي للمحترفين، الخاصة بالمجموعة الغربية الثانية في ضوء الأوضاع الأمنية المتوترة في محيط العاصمة طرابلس.

وقالت لجنة المسابقات في اتحاد الكرة في بيان مقتضب على حسابها الرسمي بمنصة "فيسبوك": "تعلن لجنة تنظيم المسابقات عن إيقاف مباريات جميع المسابقات الرياضية التي تشرف عليها اللجنة بالمنطقة الثانية (المنطقة الغربية) إلى حين إشعار آخر".

ويعود سبب توقف النشاط الكروي في منطقة الغرب (طرابلس) إلى الأحداث الأمنية والعسكرية المتوترة في المنطقة عقب الإعلان عن مقتل رئيس جهاز دعم الاستقرار التابع للمجلس الرئاسي عبد الغني الككلي مساء أمس الإثنين.

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