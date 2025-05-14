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رياضة

الأوضاع غير آمنة، استغاثة عاجلة من الرياضيين المصريين في ليبيا

محمود كهربا، فيتو
محمود كهربا، فيتو

وجه أحمد عصمت مدرب الأحمال البدنية المتواجد في ليبيا، رسالة استغاثة لوزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، تطالبه بالتدخل لإنقاذ الرياضيين المتواجدين في ليبيا لاعبين ومدربين، في ظل حالة من التوترات الأمنية تشهدها ليبيا خلال الوقت الحالي.

ونشر مدرب الأحمال قائمة تضم عددا من الرياضيين المصريين المتواجدين في ليبيا من خلال صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”.

وجاءت القائمة كالتالي:

محمود كهربا - أحمد عصمت - حسام البدري - عصام هلال - أحمد شكري - هادي خشبة - هادي سعيد - أحمد أيوب - أحمد زكريا.

توقف منافسات كرة القدم في ليبيا

وأعلن الاتحاد الليبي لكرة القدم رسميا عن إيقاف منافسات مرحلة التتويج بالدوري الليبي للمحترفين، الخاصة بالمجموعة الغربية الثانية في ضوء الأوضاع الأمنية المتوترة في محيط العاصمة طرابلس.

وقالت لجنة المسابقات في اتحاد الكرة في بيان مقتضب على حسابها الرسمي بمنصة "فيسبوك": "تعلن لجنة تنظيم المسابقات عن إيقاف مباريات جميع المسابقات الرياضية التي تشرف عليها اللجنة بالمنطقة الثانية (المنطقة الغربية) إلى حين إشعار آخر".

ويعود سبب توقف النشاط الكروي في منطقة الغرب (طرابلس) إلى الأحداث الأمنية والعسكرية المتوترة في المنطقة عقب الإعلان عن مقتل رئيس جهاز دعم الاستقرار التابع للمجلس الرئاسي عبد الغني الككلي مساء الإثنين الماضي.

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ليبيا أشرف صبحي أحمد عصمت حسام البدرى هادي خشبة

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