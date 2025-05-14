الأربعاء 14 مايو 2025
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خارج الحدود

أمير قطر بعد اجتماعه بترامب: ناقشنا العلاقات الثنائية والوضع في المنطقة

أمير قطر، فيتو
أمير قطر، فيتو

قال أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد، إنه شهد مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، توقيع عددا من الاتفاقيات الثنائية بين البلدين.

وأضاف: ناقشنا في اجتماع رائع العديد من القضايا تشمل العلاقات الثنائية والوضع في المنطقة.

ومن جانبه قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تصريح له اليوم الأربعاء، إن شركة بوينج شهدت أكبر طلب في تاريخها بعدد إجمالي يبلغ 160 طائرة.

جاء ذلك بعد اجتماع مغلق لمدة ساعتين بين الرئيس الأمريكي وأمير قطر بالديوان الأميري بالدوحة.
 

ترامب: قضينا ساعتين في مناقشة قضايا العالم وبينها روسيا وأوكرانيا


وأوضح ترامب أنه وأمير قطر قضيا ساعتين في مناقشة قضايا العالم ومن بينها روسيا وأوكرانيا والملف الإيراني مشيدا بدور أمير قطر قائلا لقد ساعدتمونا كثيرا.

ووجه ترامب الشكر لأمير قطر على الصداقة العريقة التي طالما جمعتهم  بعلاقة مميزة جدا،  قائلا إنه لشرف عظيم أن أكون هنا في هذا المكان الجميل.

وقبل الاجتماع، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لأمير دولة قطر، فور وصوله إلى الديوان الأميري بالدوحة: “أحببنا بعضنا البعض وعملنا معا على أعلى المستويات لإحلال السلام في هذه المنطقة وعبر العالم”.

وأضاف ترامب لأمير دولة قطر: “أنتم تساعدوننا في إحلال السلام في مناطق عدة مثل روسيا وأوكرانيا وسنرى تطورا في هذا الملف”.

كما وجه ترامب الشكر لأمير دولة قطر قائلًا: “أود أن أشكرك على كل شيء وعلى صداقتك وقيادتك والعمل الرائع الذي تقوم به ”.

وقبل وقت سابق استقبل أمير دولة قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اليوم الأربعاء،  الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الديوان الأميري القطري بالدوحة.

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