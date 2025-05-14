الأربعاء 14 مايو 2025
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أخبار مصر

"نهجكم الحواري ينقذ الموقف".. الجمعية المصرية لأصحاب المدارس الخاصة تشيد بتفهم وزير العمل لقضية الحد الأدنى للأجور

مجلس إدارة الجمعية
مجلس إدارة الجمعية المصرية لأصحاب المدارس الخاصة

في لفتة تعبّر عن تقدير واسع وامتنان عميق، وجّه مجلس إدارة الجمعية المصرية لأصحاب المدارس الخاصة برئاسة الدكتور المندوه الحسيني، خطاب شكر إلى وزير العمل محمد جبران، مشيدًا بتعامله الحكيم والمتزن مع قضية تطبيق الحد الأدنى للأجور على مؤسسات التعليم الخاص.

وأكدت الجمعية أن الوزير أظهر حرصًا صادقًا ونهجًا مسئولًا في معالجة تداعيات القرار، من خلال تفهمه لطبيعة القطاع التربوي وخصوصيته، واعتماده الحوار البنّاء بديلًا عن التصعيد، بما انعكس إيجابيًا على استقرار الميدان التعليمي وأصحاب المدارس والعاملين بها.


ووصف الخطاب مواقف الوزير بـ"النبيلة" وسياسته بـ"الواعية"، التي تسعى لخلق توازن بين مقتضيات العدالة الاجتماعية وظروف المؤسسات الخاصة، مشيرًا إلى جهوده المستمرة في إعادة النظر في آليات تطبيق القرار بالتنسيق مع الجهات المعنية.


كما ثمّن المجلس الدور الذي تضطلع به وزارة العمل بقيادة جبران في تطوير بيئة العمل بالقطاع الخاص ومواجهة التحديات بروح من الحكمة والتدرّج، بما يضمن صون الحقوق ودعم الكيانات الإنتاجية.
واختتمت الجمعية رسالتها بتوجيه التحية لمعالي الوزير، مؤكدة أن إخلاصه في العمل ورؤيته المتزنة تجعله نموذجًا للمسؤول الوطني الحريص على مصالح الجميع.

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