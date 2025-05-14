الأربعاء 14 مايو 2025
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تحصين 684 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية والوادى المتصدع بالشرقية

تحصين 684 ألف رأس
تحصين 684 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية والوادى المتصدع

أكد اللواء دكتور إبراهيم محمد متولي وكيل الوزارة مدير مديرية الطب البيطري بمحافظة الشرقية، أنه في إطار الحملة القومية الأولى للتحصين ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع والتي بدأت أعمالها في ٥ أبريل ٢٠٢٥، تم تحصين 684 ألف رأس ماشية ما بين تحصين (٣٥٠ ألفا و٩٤٦) رأس ماشـية للوقاية من مرض الحمى القلاعية و(٣٣٢ ألفا و٥٣٠) رأس ماشية للوقاية من مرض حمى الوادي المتصدع، وذلك طريق ١٨٠ لجنة.

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ترقيم وتسجيل 2302 ماشية 

 كما تم ترقيم وتسجيل (٨٣٠٢) رأس ماشية خلال الأسبوع الخامس من انطلاق الحملة، مشيرًا إلى أن المديرية قامت بزيارات ميدانية للقرى بجميع مراكز ومدن المحافظة للتوعية الإرشادية عن أهمية التحصين ضد مرضي الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع.

عقد 1768 ندوة وجولة 

 وتم عقد (١٧٦٨) ندوة وجولة إرشادية وتسيير سيارات إرشادية متنقلة بين القرى لتعريف المربين بالمرضين وأعراضهما، ومدى خطورتهما على الثروة الحيوانية وأهمية التحصين بصورة دورية لتجنب إصابة الحيوانات بالمرضين وتقليل الخسائر الناتجة.

 

إقبال المواطنين على الحملة نظرا لزيادة الوعى 

أضاف مدير مديرية الطب البيطري أن لجان التحصين باشرت عملها في المقار المعدة لها أو بالانتقال إلى المربين بمنازلهم للتحصين وترقيم الحيوانات، مشيدا بإقبال المواطنين للحملة نظرا لزيادة الوعي البيطري لديهم بخطورة المرض والأهمية القصوى للتحصين وذلك لتحقيق أهداف الحملة القومية للحفاظ على الثروة الحيوانية بالمحافظة وزيادة إنتاجيتها.

محافظ الشرقية 

وبدوره أكد المهندس حازم الأشمونى محافظ الشرقية ضرورة الإهتمام بالثروة الحيوانية وتوفير أوجه الدعم والرعاية البيطرية لوقايتها من الأمراض، والعمل على زيادة إنتاجيتها لتلبية احتياجات السوق المحلي،

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مرور الفرق على المربيين 

 وشدد على ضرورة تكثيف حملات تحصين الماشية ومرور الفرق الطبية البيطرية على أصحاب المزارع والمربين بمختلف قرى ومراكز المحافظة للوقاية من مرضي الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع للحفاظ على الثروة الحيوانية.

 

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اللواء دكتور ابراهيم محمد متولي مدير مديرية الطب البيطري محافظة الشرقية الحمي القلاعية حمى الوآدي المتصدع الحملة القومية تحصين 684 الف راس ماشية

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