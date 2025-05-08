الخميس 08 مايو 2025
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بيطري الشرقية يُجري المسح التناسلي والتلقيح لـ 7217 رأس ماشية

بيطري الشرقية يُجري
بيطري الشرقية يُجري المسح التناسلي والتلقيح لـ7217 رأس ماشية

أكد اللواء دكتور إبراهيم محمد متولي وكيل الوزارة مدير مديرية الطب البيطري بمحافظة الشرقية  أن المديرية المتمثلة فى  إدارتي التناسليات والتلقيح الاصطناعي بالمديرية وأقسام التناسليات والتلقيح الاصطناعي بالإدارات الخارجية قامت خلال شهر أبريل الماضي، بإجراء المسح التناسلي الشامل لـ ٥٠٠٧  رأس ماشية.

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التلقيح الاصطناعى 

 كما تم إجراء التلقيح الاصطناعي لـ ٢٢١٠ رأس ماشية  لزيادة الإنتاج، وذلك في إطار تنفيذ المشروع القومي للتحسين الوراثي لتحسين السلالات المصرية.

المشروع القومى لتحسين السلالات 

أضاف مدير مديرية الطب البيطري إن المشروع القومي للتحسين الوراثي للسلالات المصرية يتم من خلال التهجين مع السلالات الأجنبية المتأقلمة مع الظروف البيئية المصرية في بهدف تحسين التراكيب الوراثية للسلالات المصرية من الماشية وتحسين المستويات الإنتاجية وإنتاج سلالات عالية الإدرار من الألبان وإنتاج اللحوم.

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 المهندس محافظ الشرقية 

وبدوره أكد المهندس حازم الأشمونى محافظ الشرقية على ضرورة بذل الجهود لتنمية الثروة الحيوانية وزيادة إنتاجيتها لتحقيق إنتاج وطني من اللحوم الحمراء والألبان لتلبية إحتياجات السوق المحلي وبأسعار مناسبة، مشددًا على ضرورة تكثيف الجهود وتوفير كافة أوجه الدعم والرعاية البيطرية للماشية لتحقيق النمو المطلوب وزيادة الثروة الحيوانية وللحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

 

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رأس ماشية اللواء دكتور ابراهيم محمد متولي وكيل وزارة الطب البيطري محافظة الشرقية المسح التناسلى الشامل اقسام التناسليات التلقيح الاصطناعي

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