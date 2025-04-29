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بيطري الشرقية يُنظم قافلة مجانية بديرب نجم

بيطري الشرقية يُنظم
بيطري الشرقية يُنظم قافلة مجانية بديرب نجم، فيتو

قال الدكتور إبراهيم محمد متولي، وكيل وزارة مدير مديرية الطب البيطرى بمحافظة الشرقية: إن مديرية الطب البيطري قامت بالاشتراك مع جامعة الزقازيق وبالتعاون مع القطاع الخدمى بالمحافظة بتنظيم قافلة طبية بيطرية توعوية وقائية مجانية شاملة بقرية كراش التابعة لمركز ومدينة ديرب نجم،

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 وذلك تنفيذًا لتعليمات المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية بضرورة الاستفادة من تلك القوافل الطبية البيطرية التى تجوب القرى الأكثر إحتياجًا بهدف زيادة الوعى البيطرى وتوفير أفضل درجات الرعاية البيطرية للثروة الحيوانية من خلال إجراء الكشف البيطرى وتقديم العلاج المجاني، وهذا بحضور عدد كبير من القيادات التنفيذية والعلمية والشعبية من جامعة الزقازيق والقطاع الخدمي وأطباء إدارة ديرب نجم البيطرية وعدد كبير من مربي الثروة الحيوانية. 

تنظيم قافلة بيطرية مجانية 

وأشار دكتور إبراهيم محمد متولي وكيل الوزارة مدير مديرية الطب البيطري إلى قيام المديرية بتنظيم قافلة طبية بيطرية توعوية وقائية مجانية بقرية إكراش التابعة لمركز ومدينة ديرب نجم وذلك ضمن  المبادرة الرئاسية "تنمية الريف المصري" حيث تم رش (١٥٠) رأس ماشية لمكافحة الطفيليات الخارجية وتجريع (٧٥) رأس ضد الطفيليات الداخلية.

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التحسين الوراثي لسلالات الماشية 

وأضاف مدير المديرية أنه تم عقد ندوتين وعدد من اللقاءات الإرشادية لزيادة الوعي لدى المربيين والتوعية بأهمية التأمين على الماشية ومشروع التحسين الوراثي لسلالات الماشية (أبقار- جاموس) ومشروع تمويل  شراء عجلات عشار ثنائية الغرض عالية الإنتاجية وأهمية التحصين للوقاية من الأمراض الوبائية الخطيرة والمشروع القومي لإنشاء وتطوير مراكز تجميع الألبان ومشروع تسمين عجول البتلو ومشروع تحصين الثروة الداجنة ضد مرض إنفلونزا الطيور.

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تنظيم قافلة طبية مجانية توعوية محافظة الشرقية المهندس حازم الاشمونى محافظ الشرقية اللواء دكتور ابراهيم محمد متولي جامعة الزقازيق

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