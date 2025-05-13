الثلاثاء 13 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

عماد النحاس يصل للانتصار الرابع علي التوالي مع الأهلي

عماد النحاس، فيتو
عماد النحاس، فيتو

واصل النادي الأهلي صدارته لبطولة الدوري المصري الممتاز، بعد الفوز على سيراميكا كليوباترا بهدف دون رد، في إطار منافسات الجولة السادسة من المرحلة النهائية.

عماد النحاس يحقق العلامة الكاملة مع الأهلي

ولعب الأهلي تحت قيادة عماد النحاس حتي الآن 4 مواجهات،  أمام بتروجيت وحرس الحدود والمصري واخرهم سيراميكا كليوباترا ونجح  في تحقيق الفوز بها جميعا. 

وقاد النحاس الأهلي خلال الأربع مواجهات، حيث نجح في تحقيق الفوز أمام بتروجيت بثلاثة أهداف مقابل هدف، وحرس الحدود بخماسية نظيفة وأمام المصري بأربعة أهداف مقابل هدفين وسيراميكا بهدف نظيف، حيث لم يعرف النحاس طعم الخسارة أو التعادل مع الأهلي حتي الان. 

موعد مباراة الأهلي المقبلة والقنوات الناقلة

ويلتقي النادي الأهلي في مباراته المقبلة مع البنك الاهلي في بطولة الدوري الممتاز يوم السبت المقبل الموافق 17 من شهر مايو الجاري في تمام الساعة 8 مساء ضمن منافسات الجولة السابعة من المرحلة النهائية لبطولة دوري نايل

وتبث المباراة عبر شاشة قنوات أون سبورت الناقل الحصري لمباريات الدوري الممتاز. 

 

وسجل أشرف بن شرقي الهدف الأول للأهلي في مرمى سيراميكا كليوباترا الدقيقة 19 بعد تمريرة من إمام عاشور.

وأعلن عماد النحاس المدير الفني  بالنادي الأهلي، تشكيل الفريق أمام  نظيره فريق سيراميكا كليوباترا،

تشكيل الأهلي أمام سيراميكا كليوباترا 

 

مباراة الأهلي وسيراميكا

ويحتل الأهلي المركز الأول في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 52 نقطة، بينما يقع سيراميكا كليوباترا في المركز السادس برصيد 31 نقطة. 

 

حكام مباراة الأهلي وسيراميكا 

 

قائمة الأهلي لمواجهة سيراميكا

حراسة المرمي: محمد الشناوي، مصطفى شوبير، مخلوف.

خالد عبد الفتاح، أكرم توفيق، ياسر إبراهيم، وسام أبو علي، جراديشار، مروان عطية، حسين الشحات، أشرف داري، السولية، محمد مجدي أفشة، نيدفيد، علي معلول، إمام عاشور، أحمد رضا، مصطفى العش، طاهر محمد طاهر، أحمد كوكا، أشرف بن شرقي.  

ويغيب عن النادي الأهلي أمام سيراميكا كل من: عمر كمال، رامي ربيعة، رضا سليم، حمزة علاء، يحيى عطية الله، عمر الساعي، محمد هاني، كريم فؤاد، سمير محمد، كريم الدبيس، محمد عبد الله وحمزة عبد الكريم. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

سيراميكا كليوباترا الدوري المصري الدورى المصرى الممتاز الأهلي النادي الأهلي

مواد متعلقة

موعد مباراة الأهلي المقبلة والقنوات الناقلة بعد الفوز علي سيراميكا بالدوري

جماهير الأهلي تحيي بن شرقي ووسام أبو علي (فيديو)

الأكثر قراءة

بث مباشر، مشاهدة مباراة الزمالك وبيراميدز في الدوري المصري نايل 2025

الأعلى للجامعات يعلن القوائم النهائية للمرشحين علي رئاسة 5 جامعات

الامن يكشف حقيقة فيديو مشاجرة داخل سيارة على طريق سريع بالجيزة

رئيس قناة السويس يرد على ترامب بشأن العبور المجاني للسفن الأمريكية

بخطأ من عواد، إبراهيم عادل يسجل الهدف الأول لـ بيراميدز في مرمى الزمالك (صور)

الداخلية تكشف تفاصيل واقعة اقتحام مسجد بالسلام والاعتداء على شاب

رئيس إسكان البرلمان يكشف موعد صدور قانون الإيجار القديم

أول تعليق من سوريا علي تصريحات ترامب برفع العقوبات

خدمات

المزيد

أسعار السكر اليوم الثلاثاء في الأسواق

أتربة تغطي المحافظات وأمطار، الأرصاد تحذر من طقس اليوم وتكشف عن سيناريو الصعب

تعرف على أسعار النحاس اليوم

آخر تطورات سعر القصدير اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

المواعيد والملاعب.. ما تريد معرفته عن نهائيات بطولات يويفا للأندية 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الفلفل الحار في المنام وعلاقته بزوال الهموم والأحزان

ما حكم صلاة الجمعة حال اجتمعت مع العيد في يوم واحد؟، أحمد كريمة يجيب

هل الحسد يضر صاحبه وكيف تعرف أنك محسود

المزيد
الجريدة الرسمية