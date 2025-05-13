عماد النحاس يصل للانتصار الرابع علي التوالي مع الأهلي

واصل النادي الأهلي صدارته لبطولة الدوري المصري الممتاز، بعد الفوز على سيراميكا كليوباترا بهدف دون رد، في إطار منافسات الجولة السادسة من المرحلة النهائية.

عماد النحاس يحقق العلامة الكاملة مع الأهلي

ولعب الأهلي تحت قيادة عماد النحاس حتي الآن 4 مواجهات، أمام بتروجيت وحرس الحدود والمصري واخرهم سيراميكا كليوباترا ونجح في تحقيق الفوز بها جميعا.

وقاد النحاس الأهلي خلال الأربع مواجهات، حيث نجح في تحقيق الفوز أمام بتروجيت بثلاثة أهداف مقابل هدف، وحرس الحدود بخماسية نظيفة وأمام المصري بأربعة أهداف مقابل هدفين وسيراميكا بهدف نظيف، حيث لم يعرف النحاس طعم الخسارة أو التعادل مع الأهلي حتي الان.

موعد مباراة الأهلي المقبلة والقنوات الناقلة

ويلتقي النادي الأهلي في مباراته المقبلة مع البنك الاهلي في بطولة الدوري الممتاز يوم السبت المقبل الموافق 17 من شهر مايو الجاري في تمام الساعة 8 مساء ضمن منافسات الجولة السابعة من المرحلة النهائية لبطولة دوري نايل .

وتبث المباراة عبر شاشة قنوات أون سبورت الناقل الحصري لمباريات الدوري الممتاز.

وسجل أشرف بن شرقي الهدف الأول للأهلي في مرمى سيراميكا كليوباترا الدقيقة 19 بعد تمريرة من إمام عاشور.

وأعلن عماد النحاس المدير الفني بالنادي الأهلي، تشكيل الفريق أمام نظيره فريق سيراميكا كليوباترا،

تشكيل الأهلي أمام سيراميكا كليوباترا

مباراة الأهلي وسيراميكا

ويحتل الأهلي المركز الأول في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 52 نقطة، بينما يقع سيراميكا كليوباترا في المركز السادس برصيد 31 نقطة.

حكام مباراة الأهلي وسيراميكا

قائمة الأهلي لمواجهة سيراميكا

حراسة المرمي: محمد الشناوي، مصطفى شوبير، مخلوف.

خالد عبد الفتاح، أكرم توفيق، ياسر إبراهيم، وسام أبو علي، جراديشار، مروان عطية، حسين الشحات، أشرف داري، السولية، محمد مجدي أفشة، نيدفيد، علي معلول، إمام عاشور، أحمد رضا، مصطفى العش، طاهر محمد طاهر، أحمد كوكا، أشرف بن شرقي.

ويغيب عن النادي الأهلي أمام سيراميكا كل من: عمر كمال، رامي ربيعة، رضا سليم، حمزة علاء، يحيى عطية الله، عمر الساعي، محمد هاني، كريم فؤاد، سمير محمد، كريم الدبيس، محمد عبد الله وحمزة عبد الكريم.

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