مواعيد مباريات الأهلي في الدوري بعد تعديلات رابطة الأندية

رابطة الأندية، قررت رابطة الأندية المصرية المحترفة، تعديل مواعيد مباريات الجولات 7 و8 و9 بالمرحلة النهائية من عمر الدورى الممتاز للموسم الجارى، وذلك لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الأندية سواء التى تتنافس على اللقب والمراكز المتقدمة للمشاركة فى البطولات الأفريقية فى الموسم الجديد، أو التي تصارع للنجاة من الهبوط.

مواعيد مباريات الأهلي في الدوري بعد تعديلات رابطة الاندية

يوم السبت الموافق السابع عشر من مايو يلتقي الأهلي مع فريق البنك الأهلي في تمام الساعة الثامنة مساء ضمن منافسات الجولة السابعة على استاد القاهرة الدولي.

يوم الأربعاء الموافق الثامن والعشرين من مايو يواجه الأهلي نظيره فريق فاركو في تمام الساعة الثامنة مساء ضمن منافسات الجولة الثامنة على استاد القاهرة الدولي.

بينما لن يلعب النادي الأهلي ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري بسبب اعتباره "bye".

مواعيد مباريات الجولات الثلاثة الأخيرة من الدوري

وجاءت مواعيد الجولات 7 و8 و9 بعد التعديل كالتالي:

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