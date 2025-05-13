عمليات جراحية بمستشفى الزقازيق العام وتدريب للسلامة والصحة المهنية

قال الدكتور محمد يحيى الصادق مدير عام مستشفى الزقازيق العام إن الفريق الطبي قد استقبل اليوم مريضا يبلغ من العمر ٦٥ عاما يعاني من اضطراب بدرجة الوعي وضعف بالجانب الأيمن وصعوبة بالبلع، وعلى الفور تم عمل أشعة مقطعية على المخ، والتشخيص بوجود جلطة بالمخ وإعطاء مذيب الجلطات قبلAlteplas مرور أربع ساعات

متابعة العلامات الحيوية للمريض

وأضاف إنه بعد أن تم إعطاء مذيب الجلطات بواسطة الدكتور حسن إبراهيم حامد قام فريق التمريض بمتابعة العلامات الحيوية للمريض أثناء الحقن وإعادة الفحص بإجراء الأشعة المقطعية للتأكد من إذابة الجلطة. وذلك بوجود فريق الصيدلة الأكلينيكية بالمستشفى، والذي قام بتدريب الأطباء والتمريض على كيفية تحضير وإعطاء المذيب

استعادة المريض لوظائفه الحيوية والبلع والكلام

وتم استعادة المريض جزء كبير من وظائفه الحيوية، والقدرة على البلع والكلام وأيضًا الحركة بفضل جلسات العلاج الطبيعي، مشيرا إلى أن تلك العمليات ضمن مبادرة قوائم الانتظار التى اطلقها رئيس الجمهورية

مريض بجلطة حادة يبلغ 58 عاما

كما استقبل الفريق الطبي بقسم القلب مريض يبلغ من العمر ٥٨ عاما مصاب بجلطة حادة بالقلب، على الفور تم إجراء الفحوصات الطبية وأخذ التاريخ المرضي والذي يعد خطوة لأساسية وأولية قبل عمل أي إجراء طبي. وتبين وجود تاريخ مرضي لورم بالأمعاء وتغيير مسار وموانع لإعطاء مذيب للجلطة. وتلك الجلطة كادت أن تنهي حياة مريض في اواخر العقد الخامس من عمره

دخول المريض لوحدة القسطرة القلبية

على الفور تم دخول المريض لوحدة القسطرة القلبية، وتبين وجود انسداد تام بالشريان التاجي الأمامي(LAD) تم فتح الشريان ووضع دعامة ووضع المريض بالرعاية المركزة تحت الملاحظة حتى تحسنت حالته.وقام بذلك الفريق الطبى برئاسة الدكتور حسام عطية

دورة تدريبية لأعضاء فريق السلامة والصحة المهنية

كما عقدت إدارة المستشفى الدورة التدريبية لأعضاء لجنة السلامة والصحة المهنية تحت قيادة الدكتور مدير عام المستشفى وذلك بالتنسيق مع المس نرمين شحاتة رئيس جهاز السلامة والصحة المهنية، وقام بإلقاء المحاضرات نخبة من مفتشي السلامة والصحة المهنية بمعهد السلامة والصحة المهنية.

الدكتور هانى جميعة وكيل وزارة الصحة

حيث تم التدريب على تنفيذا قوانين السلامة والصحة المهنية والقرارات المنظمة لها ووفقًا للقرار الوزارى رقم 134 لسنة 2003 المنوط بتشكيل الجهاز واللجنة. وذلك تحت رعاية الدكتور هاني جميعة وكيل وزارة الصحة بالشرقية وتحت إشراف الدكتورة نور الهدى أسامة مدير إدارة السلامة والصحة المهنية بالمديرية.

الدكتور محمد أحمد العقاد

ومن جهته أكد الدكتور محمد احمد العقاد المدير العام للمجالس الطبية المتخصصة أن الدولة تقوم بإجراء تلك العمليات على تفقتها فقط تعتمد اللجنة الثلاثية بالمستشفى المراد اجراؤه للعملية تقريرها بالحالة المرضية المطابق لحالة المريض مشفوعا يها صورة بطافة الرقم القومى للمريض وطبقا لاحتياجاته المرضية وفورا يتم اتخاذ الاجراءات لاستخراج القرار

عدم تبعية المريض للتأمين الصحى

وأضاف مدير عام المجالس الطبية ان العلاج على نفقة الدولة شامل جميع الحالات المرضية والتى تحتاج جراحات اوعلاج دوائى فقط تشترط الدولة الا يكون تابعا لمنظومة التامين الصحى والمح العقاد الى أنه تم إصدار 57 قرار علاج على نفقة الدولة، لمرضى عمليات زراعة النخاع الذاتي، بإجمالي تكلفة بلغت 5.25 مليون جنيه، بالإضافة إلى إصدار 267 قرار علاج على نفقة الدولة، لمرضى زراعة النخاع من متبرع، بإجمالي تكلفة بلغت 25 مليونا و670 ألف جنيه.

تقديم الدعم الكامل للمريض

ولفت الدكتور العقاد إلى ن الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة قد أكد حرص الدولة المصرية على تقديم الدعم الكامل للمرضى عبر توفير العلاجات المتقدمة على نفقة الدولة، مما يعكس التزامها بتوفير الرعاية الصحية الشاملة والمجانية للمواطنين، في إطار استراتيجية الدولة لتحسين الخدمات الصحية وتخفيف الأعباء عن المواطنين

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