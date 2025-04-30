تموين الشرقية يضبط 4 أطنان نخالة بدون فواتير بمنيا القمح

أكد المهندس عبد الكريم عوض الله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الشرقية بالتنسيق مع مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك ومديرية الصحة والطب البيطري والجهات الرقابية ورؤساء المراكز والمدن والأحياء لخروج الحملات التموينية لمتابعة الأسواق والمحلات التجارية.

الحملات على المحلات والأنشطة التجارية

وتم بالفعل تكثيف الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على الأنشطة التجارية بهدف التأكد من التزام أصحابها بالاشتراطات التموينية واتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

المهندس حازم الأشموني

هذا وتنفيذا لتوجيهات المهندس حازم الأشمونى محافظ الشرقية ولتعليمات المهندس عبد الكريم عوض الله شَن قطاع تموين جنوب الشرقية حملة تموينية برئاسة المهندس عاطف عراقي ومصطفي بيومي المفتش بالقطاع للمرور على الأسواق وجميع الأنشطة التجارية بدائرة مركز ومدينة منيا القمح.

نتيجة الحملة بمنيا القمح

وأسفرت تلك الحملة عن ضبط 4 أطنان نخالة خشنة بدون فواتير تدل على مصدرها بمدشة وتم تحرير محضر برقم 17065 جنح منيا القمح.

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