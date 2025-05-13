تموين الشرقية: توريد 444 ألف طن من الأقماح للشون والصوامع

أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، انتظام عملية توريد محصول القمح على مستوى محافظة الشرقية، حيث أن ما تم توريده بالأمس للمواقع التخزينية بلغ ٢٣٩٥٠ طنا و٨٢٤ كيلو، ليصل إجمالي ما تم توريده حتى الآن 444521 طن قمح.

وأوضح أهمية إجراء متابعات يومية ومستمرة على أرض الواقع للاطمئنان على انتظام عملية التوريد لتحقيق المُستهدف تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية في هذا الشأن.

وأشار المهندس عماد محمد جنجن وكيل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بمحافظة الشرقية، إلى أن ما تم حصاده من محصول القمح بلغ ٣٠٥٦٥١ فدانا حتى الآن.

ذاكرا أن مساحة القمح المنزرعة هذا العام بلغت ٣٧٠١٨٣ فدانا، لافتًا إلى ضرورة التزام المزارعين بـ توريد القمح للصوامع والشون المطورة والمخصصة لهذا الغرض منعًا لحدوث فاقد، موكدًا أن الدولة لا تدخر جهدًا في الاهتمام بالمزارعين وتقديم كافة التيسيرات لهم منذ بداية الحصاد وحتى توريد المحصول.

مواصفات الشون التى يتم فيها التخزين

فيما أوضح المهندس كريم عوض الله وكيل وزارة التموين ضرورة التأكد من توفير أدوات التخزين وشروط ومواصفات الشون التي تستخدم في استلام وتخزين الأقماح المحلية تلك الاشتراطات أن تحتوي على عروق خشبية (طبالي) خالية من أي محاصيل زراعية أخرى.

بالاضافة لاحتوائها على ميزان بسكول بسعة لا تقل عن حمولة سيارة نقل (ونش أو جرار) أو عدد (٢) ميزان طبلية أو وجود ميزان بسكول معتمد بالقرب من الشونة ملحق بها آلة طباعة لعمل نسخة (برنت) بالوزن فضلا عن ضرورة توافر وسائل الحماية الأولية لمكافحة الحرائق، وأن تحتوي على مكتب إداري داخل سور الموقع.

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