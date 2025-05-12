تموين الشرقية: تدفق الأقماح المحلية على شون التخزين

أكد المهندس عبد الكريم عوض الله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الشرقية أنه عند استلام الأقماح يراعي استلام القمح المحلي طبقا للضوابط والتعليمات المنظمة لذلك ومتابعة انتظام العمل بالصوامع والبناكر والهناجر والشون ومراكز التجميع.

مراجعة درجات النظافة

وقالت الدكتورة اسماء عبدالعظيم المتحدث الرسمة عن محافظة الشرقية : إنه يتم يتم استلام درجات النظافة المختلفة في نفس الخلية بالنسبة للصوامع والبناكر وفي لوطات منفصلة ومنتظمة بالنسبة للهناجر والشون ومراكز التجميع وفي حالة وجود أي عقبات يتم الابلاغ عنها مشيرا الى ان جميع الأقمـاح الموردة إلى الشون المجهزة للتخزين تكون في فوارغ جوت جيدة أو مستعملة (١)

الوزنة الفارغةمن البلاستك 120 جرام

وفي حالة الحاجة المستعمله ويكون الجوال سليم للتعبئة أما بالنسبة للصوامع والبناكر فيتم التوريد صب او فوارغ بلاستيك على أن تكون وزن الفارغة البلاستيك ١٢٠ جراما ووزن الفارغة الجوت ١.١٢٥ كيلو جرام.

المهندس عماد محمد جنجن وكيل وزارة الزراعة

بينما أشار المهندس عماد محمد جنجن وكيل وزارة الزراعة إلي أن ما تم حصاده من محصول القمح بلغ ٢٨٠٥٠٠ فدان حتي الآن علما أن مساحة القمح المنزرعة هذا العام بلغت ٣٧٠١٨٣ فدان لافتًا إلي ضرورة التزام المزارعمرين بتوريد القمح للصوامع والشون المطورة والمخصصة لهذا الغرض منعًا لحدوث فاقد، موكدًا أن الدولة لا تدخر جهدًا في الإهتمام بالمزارعين وتقديم كافة التيسيرات لهم منذ بداية الحصاد وحتى توريد المحصول

المهندس حازم الاشمونى محافظ الشرقية

وبدوره شدد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية استمرار انتظام عملية توريد محصول القمح على مستوى المحافظة حيث بلغ ما تم توريده بالأمس ٢٤٦٧٢طن و٥٩٤ كيلو ليصل إجمالي ما تم توريده حتى الآن ٤٢٠٥٦٩ طن و٧٦٠ كيلو جرام...موضحا أهمية إجراء متابعات يومية ومستمرة على أرض الواقع للاطمئنان على انتظام عملية التوريد لتحقيق المُستهدف تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية في هذا الشأن.

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