الإثنين 12 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

تموين الشرقية: تدفق الأقماح المحلية على شون التخزين

شون التخزين
شون التخزين

أكد المهندس عبد الكريم عوض الله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الشرقية أنه عند استلام الأقماح  يراعي استلام القمح المحلي طبقا للضوابط والتعليمات المنظمة لذلك ومتابعة انتظام العمل بالصوامع والبناكر والهناجر والشون ومراكز التجميع.

تموين الشرقية: الصوامع استقبلت 286 ألف طن قمح محلي حتى الآن   

مراجعة درجات النظافة 

وقالت الدكتورة اسماء عبدالعظيم المتحدث الرسمة عن محافظة الشرقية : إنه يتم يتم استلام درجات النظافة المختلفة في نفس الخلية بالنسبة للصوامع والبناكر وفي لوطات منفصلة ومنتظمة بالنسبة للهناجر والشون ومراكز التجميع وفي حالة وجود أي عقبات يتم الابلاغ عنها مشيرا الى ان جميع الأقمـاح الموردة إلى الشون المجهزة للتخزين تكون في فوارغ  جوت جيدة أو مستعملة (١) 

الوزنة الفارغةمن البلاستك 120 جرام

وفي حالة الحاجة المستعمله   ويكون الجوال سليم للتعبئة أما بالنسبة للصوامع والبناكر فيتم التوريد صب او فوارغ بلاستيك على أن تكون وزن الفارغة البلاستيك ١٢٠ جراما ووزن الفارغة الجوت ١.١٢٥ كيلو جرام.

المهندس عماد محمد جنجن وكيل وزارة الزراعة 

بينما أشار المهندس عماد محمد جنجن وكيل وزارة الزراعة إلي أن ما تم حصاده من محصول القمح  بلغ ٢٨٠٥٠٠ فدان حتي الآن علما أن مساحة القمح المنزرعة هذا العام بلغت ٣٧٠١٨٣ فدان لافتًا إلي ضرورة التزام  المزارعمرين  بتوريد القمح للصوامع والشون المطورة والمخصصة لهذا الغرض منعًا لحدوث فاقد،  موكدًا أن  الدولة لا تدخر جهدًا في الإهتمام بالمزارعين وتقديم كافة التيسيرات لهم منذ بداية الحصاد وحتى توريد المحصول

تموين الشرقية: توريد 233 ألف طن من الأقماح المحلية للصوامع

المهندس حازم الاشمونى محافظ الشرقية 

وبدوره شدد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية استمرار انتظام عملية توريد محصول القمح على مستوى المحافظة حيث بلغ ما تم توريده بالأمس ٢٤٦٧٢طن و٥٩٤ كيلو ليصل  إجمالي ما تم توريده حتى الآن ٤٢٠٥٦٩ طن و٧٦٠ كيلو جرام...موضحا أهمية إجراء متابعات يومية ومستمرة على أرض الواقع للاطمئنان على انتظام عملية التوريد لتحقيق المُستهدف تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية في هذا الشأن.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

المهندس عبد الكريم عوض الله وكيل وزارة التموين التجارة الداخلية استلام القمح المحلي الضوابط والتعليمات البناكر والهناجر انتظام العمل

مواد متعلقة

تموين الشرقية: الصوامع استقبلت 286 ألف طن قمح محلي حتى الآن   

تموين الشرقية: توريد 233 ألف طن من الأقماح المحلية للصوامع

تموين الشرقية: المواقع التخزينية تستقبل 179 ألف قمح محلي

تموين الشرقية: المواقع التخزينية تستقبل 89854 طن قمح

الأكثر قراءة

"شكرا يا حكومة.. عفوا يا تجمع"، المستأجرين: تعديل الإيجار القديم يهدد الأمن القومي

وفاة مواطن إثر انهيار حائط في قرية إمياي بالقليوبية

أيمن الرمادي: ثنائي الزمالك يغيب عن مباراة بيراميدز وسعيد بعودة جمهور الأبيض

إسكان النواب تستمع لعدد من المحافظين بشأن الإيجار القديم الأحد بعد المقبل

ننشر نص تعديل قانون مزاولة مهنة الصيدلة بعد موافقة النواب

ترامب عن تقديم قطر طائرة كهدية: ساعدناهم كثيرا

مدرب الأهلي المحتمل، أول تعليق من خوسيه ريفيرو بعد رحيله عن أورلاندو

أسعار الصالون والرُّكنة بمعرض صنع في دمياط بمدينة نصر (فيديو)

خدمات

المزيد

آخر تطورات سعر الألومنيوم اليوم في الأسواق

استقرار أسعار السكر اليوم الإثنين 12-5-2025 في الأسواق

أسعار الألومنيوم اليوم الإثنين 12-5-2025 بالأسواق

سعر السكر اليوم الإثنين 12-5-2025 بالأسواق

المزيد

انفوجراف

أرقام مصر وغانا في تاريخ أمم إفريقيا للشباب (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم المطعم في المنام وعلاقته بالنجاح والرزق الوفير

ما حكم الإحرام بالحج مع وجود جرح يدمي عند المشي؟ الإفتاء ترد

موسم الحج 2025، دار الإفتاء توضح بيان فضل المتابعة بين العمرة والحج

المزيد
الجريدة الرسمية