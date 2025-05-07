الأربعاء 07 مايو 2025
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محافظات

تموين الشرقية: الصوامع استقبلت 286 ألف طن قمح محلي حتى الآن   

قمح
قمح

أكد المهندس عبد الكريم عوض الله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الشرقية  أن شروط أماكن التخزين التى أقرتها الجهات المختصة أن يتم الاستلام بالصوامع المعدنية أو الأسمنتية الحقلية والبناكر والهناجر والشون الأسمنتية والأسفلتية  والمطابقة لشروط التخزين والتي تتم معاينتها من مديرية التموين المختصة.

تموين الشرقية: المواقع التخزينية تستقبل 179 ألف قمح محلي

معاينة الشون وأماكن التخزين 

وكذلك اللجان المُشكلة من الجهات المعنية لمعاينة الشون بمديرية التموين  المختصة ووزارة التموين وهيئة سلامة الغذاء والهيئة العامة للسلع التموينية والجهات المسوقة التابعة لها الشونة  فضلا عن ضرورة إرسال نماذج المعاينة للوزارة معتمدة من مدير المديرية موضحًا بها مدى صلاحيتها لتخزين القمح المحلي والسعة التخزينية (طن/ قمح ) وذلك قبل بدء موسم التوريد وذلك لإعتمادها من اللجنة العليا لإستلام الأقمـاح المحلية موسم ٢٠٢٥.

المهندس عماد محمد جنجن وكيل وزارة الزراعة 

فيما أشار المهندس عماد محمد جنجن وكيل وزارة الزراعة بمحافظة الشرقية  إلى أن الحقول الإرشادية المنزرعة بمختلف مراكز ومدن المحافظة تنوعت ما بين أراضي قديمة  وهى حقول فردية   تبلغ  56 حقل وأراضي جديدة هى حقول فردية وتقدر ب 7 حقول بمساحة واحد فدان بالإضافة الى حقول ارشادية بالمزارع السمكية حيث تيلغ  15 حوض سمكى بمساحة 410 فدان وأراضي ملحية حقول فردية ايضا وتقدر 8 حقول وما تم حصاده من محصول القمح حتى اليوم قد بلغ ١٨٤٢١٧ فدانا علمًا أن مساحة القمح المنزرعة هذا العام بلغت ٣٧٠١٨٣ فدانا.

تموين الشرقية: توريد 233 ألف طن من الأقماح المحلية للصوامع

محافظ الشرقية 

وبدوره أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية انتظام العمل بمنظومة توريد محصول القمح المحلى بكافة مواقع التخزين بالمحافظة والتي تعمل بدورها بشكل منتظم في جمع وتخزين محصول القمح من الموردين والمزارعين منذ بداية موسم توريد القمح للعام الحالي ٢٠٢٥م.

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