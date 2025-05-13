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محافظات

الشرقية تفحص 200 نموذج لتقييم الأثر البيئي للمشروعات الجديدة

المهندس حازم الأشمونى
المهندس حازم الأشمونى محافظ الشرقية

قامت لجنة تقييم الأثر البيئي للمشروعات بإدارة شؤون البيئة بديوان عام محافظة الشرقية بفحص 200  نموذج تقييم أثر بيئي لطلبات لإنشاء مشروعات جديدة، وتمت الموافقة عليها كلها بعد التأكد من توافر الاشتراطات البيئية والصحية.

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وقامت لجنة القياسات البيئية بإعداد السجل البيئي لعدد (10)  منشآت وإجراء القياسات البيئية عدد (10) منشآت (4 مستشفيات - 3 مخازن - 3 مخابز ) فضلًا عن فحص (62) شكوى بيئية للمواطنين، بالإضافة للتفتيش على (4) شركات تعمل في مجال المكافحة الحيوية للحشرات والقوارض.

وكشف المهندس ماهر الشناف مدير إدارة شؤون البيئة بالديوان العام بمحافظة الشرقية، قيام لجنة فحص وتقييم إنشاء محطات المحمول بإدارة شؤون البيئة بالديوان العام بإجراء المعاينات الخاصة لعدد (9) مواقع جديدة لإنشاء محطات المحمول بنطاق مراكز (كفر صقر –أولاد صقر-الإبراهيمية - الحسينية -مشتول السوق ).

وتمت الموافقة عليها وإعطاء التصاريح الإبتدائية لهم، حيث تم استصدار التصاريح الخاصة لإقامة هذه المحطات بعد استيفاء كافة الاشتراطات البيئية والصحية  والبروتوكول الموقع بين( وزارة الاتصالات - وزارة الصحة والسكان - وزارة البيئة).

 

استيفاء كافة الاشتراطات البيئية والصحية 

وكان المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، وجه إدارة شؤون البيئة بالديوان العام بعدم إصدار التصاريح الخاصة بـ إنشاء مشروعات غذائية أو صناعية أو طبية ومحطات المحمول إلا بعد استيفاء كافة الاشتراطات البيئية والصحية. 

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وكذلك التفتيش بشكل دوري على  هذه المنشآت ومحطات المحمول بنطاق المحافظة حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين ولضبط المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين. 

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