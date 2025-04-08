الثلاثاء 08 أبريل 2025
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أخبار مصر

رئيس هيئة تعليم الكبار يشارك غدًا في ورشة عمل دولية لليونسكو

الدكتور عيد عبد الواحد
الدكتور عيد عبد الواحد رئيس الهيئة العامة لتعليم الكبار

 يشارك غدا الأربعاء، الدكتور عيد عبد الواحد رئيس الهيئة العامة لتعليم الكبار في ورشة عمل دولية لليونسكو ضمن أنشطة التحالف العالمي لمحو الأمية، والذي تعد مصر شريكا أساسيا. 

 

 الهيئة العامة لتعليم الكبار

 ويأتي ذلك بناء على توجيهات معالي الوزير محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وفي إطار الخطة الاستراتيچية الجديدة للهيئة برئاسة الدكتور عيد عبد الواحد، التي تتبناها الهيئة العامة لتعليم الكبار،و في ضوء سعى الهيئة العامة لتعليم الكبار بتفعيل دور الجهات الشريكة، وخاصة المنظمات الدولية.

 

التحالف العالمي لمحو الأمية

وتناقش الورشة الحاجة المُلحة لتعزيز سياسات وبرامج محو الأمية التي تُعالج تحديدًا فرص التعلم واحتياجات المرأة، من خلال جمع صانعي السياسات والممارسين والباحثين والمؤثرين والخبراء في مجال تعزيز القراءة والكتابة، كما تهدف إلى تبادل المعرفة حول الاستراتيجيات الفعّالة لتعزيز محو أمية المرأة في دول التحالف العالمي لمحو الأمية.

 وكذلك مشاركة سياسات محو الأمية المُراعية للمساواة بين الجنسين في دول التحالف العالمي لمحو الأمية، مع تسليط الضوء على العوامل المُمكّنة والعوائق الرئيسية التي تُعيق محو أمية المرأة. 

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و تعرض الورشة برامج محو أمية واعدة ساهمت في إثراء فرص التعلم وتمكين المرأة. كما تلقي الضوء على أحدث الأبحاث والرؤى حول الاتجاهات والتحديات والابتكارات في مجال محو أمية المرأة. 

يشارك في ورشة العمل المكتب الفني لرئيس الجهاز نادية هاشم منسق الاتصال وخبير يونسكو،  وليد حويلة مدير إدارة التدريب، فاطمة عياد مدير مشروع  القومي لشباب الجامعات بالهيئة.

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محو الامية الهيئة العامة لتعليم الكبار وزير التربية والتعليم

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