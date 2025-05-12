محافظ الإسماعيلية يكلف مديرية الطرق بإصلاح الشوارع بعد أعمال الغاز والاتصالات وفتح محاور جديدة

وجَّه اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، مدير مديرية الطرق والنقل، باستكمال أعمال إعادة الشيء لأصله، والتي يتم تنفيذها عقب أعمال رفع كفاءة المرافق وفقًا للخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي ٢٠٢٥/٢٠٢٤.

إصلاح وتأهيل الشوارع

وقامت مديرية الطرق والنقل في محافظة الإسماعيلية، بإعادة الكسر والقطع بالطرق إلى أصلها بعد الانتهاء من أعمال الترفيق واختبارها، وشملت هذه الأعمال إصلاح وتأهيل بشارع مجمع المحاكم بحي ثالث نتيجة أعمال مرفق الغاز، وبشارعي فاطمة الزهراء والمستشفى بحي ثان نتيجة أعمال مرفق الاتصالات.

بالإضافة إلى أعمال خط فلتر نفق جمال عبد الناصر بشارع الحرية بحي أول الإسماعيلية.

جانب من أعمال الطرق، فيتو

جانب من أعمال الطرق، فيتو

جانب من أعمال الطرق، فيتو

فتح شارع مستشفى الكهرباء

وفي سياق آخر، أوضح المهندس أحمد الشيمي مدير عام الطرق والنقل بالإسماعيلية، أن المديرية قامت بفتح شارع مستشفى الكهرباء ليربطه بشارع المدارس بحي ثالث، تنفيذًا لتوجيهات محافظ الإسماعيلية، والذي يؤكد دائمًا على تسهيل الحركة المرورية في منطقة الاستاد وفتح محاور جديدة لتحسين تدفق المرور وتخفيف الازدحام.

جانب من أعمال الطرق، فيتو

جانب من أعمال الطرق، فيتو

جانب من أعمال الطرق، فيتو

هذه الجهود تأتي ضمن خطة المحافظة الشاملة لتحسين البنية التحتية ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

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