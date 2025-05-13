الثلاثاء 13 مايو 2025
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محافظات

طفل ينهي حياته في ظروف غامضة بالإسماعيلية

إسعاف، فيتو
إسعاف، فيتو

أقدم طالب في الصف السادس الابتدائي، على إنهاء حياته شنقًا داخل منزله الواقع بمنطقة الحرفي في  محافظة الإسماعيلية، وسط ظروف غامضة. 

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إخطار بقيام طفل بإنهاء حياته

وكانت الأجهزة الأمنية في محافظة الإسماعيلية، تلقت إخطارًا يفيد بإقدام طالب في الصف السادس الابتدائي على إنهاء حياته شنقًا بحزام جلد داخل مسكنة بمنطقة الحرفي في الإسماعيلية، وسط غموض شديد.  

 

انتقال الأجهزة الأمنية 

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث للوقوف على ملابساته ومعاينة المنطقة ومعرفة أسباب الحادثة.  

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