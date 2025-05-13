بمعروضات صديقة للبيئة، طب القناة تستضيف معرض قومي المرأة بالإسماعيلية (صور)

استضافت كلية الطب البشري في جامعة قناة السويس، معرض الحرف اليدوية الصديقة للبيئة والذي نظمه فرع المجلس القومي للمرأة في محافظة الإسماعيلية، وذلك ضمن فعاليات الأسبوع البيئي.

أبرز الحضور خلال فعاليات المعرض

وأقيمت الفعاليات تحت رعاية الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، وبرئاسة لبنى ذكي مقررة فرع المجلس القومي للمرأة، وبحضور: منى عباس عضو المجلس القومي للمرأة بالفرع والدكتورة عبير هجرس وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وعضو المجلس القومي للمرأة، والدكتورة أميرة جمال أستاذ ورئيس قسم الصحة العامة وطب المجتمع والبيئة وطب الصناعات، وعضو المجلس القومي للمرأة فرع القاهرة، والدكتورة نهى أبو بكر أستاذ مساعد الصحة العامة والطب الوقائي والاجتماعي.

جانب من فعاليات المعرض،فيتو

جانب من فعاليات المعرض،فيتو

عرض عدد من المشغولات الصديقة للبيئة

و ضم المعرض عدد من المشغولات الصديقة للبيئة والتي شملت الديكوباج، إعادة تدوير مخلفات المصانع، سجاد وكليم منسوج على النول، منتجات منزلية،مفروشات،

شنط هاند ميد، أعمال خرز.

جانب من فعاليات المعرض،فيتو

جانب من فعاليات المعرض،فيتو

جانب من فعاليات المعرض،فيتو

حضور مميز من الطلاب

كما شهد المعرض حضورًا مميزًا وتفاعلًا كبيرًا من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس، ولاقى إقبالًا ملحوظًا منذ اليوم الأول، مما دفع المنظمين إلى تمديده ليومي الأربعاء والخميس المقبلين بناءً على طلب الزائرين.

جانب من فعاليات المعرض،فيتو

جانب من فعاليات المعرض،فيتو

جانب من فعاليات المعرض،فيتو

المعرض يقدم حرف بيئية مستدامة

وقد لاقى المعرض استحسانا من الجميع لما قدمه من نماذج مُلهمة لحرف بيئية مستدامة، تعكس أهمية دعم المشروعات الصغيرة واليدوية في مواجهة التلوث وتعزيز الوعي البيئي.



جانب من فعاليات المعرض،فيتو

جانب من فعاليات المعرض،فيتو

جانب من فعاليات المعرض،فيتو

جانب من فعاليات المعرض،فيتو

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