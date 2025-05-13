الثلاثاء 13 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

51 قتيلا و199 مصابا، حصيلة القصف الهندي على باكستان

طائرات باكستانية
طائرات باكستانية

أعلنت القوات المسلحة الباكستانية، اليوم الثلاثاء، أن القصف الهندي تسبب بمقتل 51 شخصا بينهم 11 جنديا إضافة لإصابة 199 بينهم 78 جنديا.

حصيلة القصف الهندي علي باكستان

وقبل وقت سابق أعلنت وزارة الخارجية الباكستانية، أن إسلام آباد ملتزمة بالتنفيذ الدقيق لوقف إطلاق النار مع الهند.

كما أوضحت أن القوات الباكستانية تتعامل بمسؤولية وضبط النفس رغم انتهاكات الهند في بعض المناطق، مشددة علي ضرورة معالجة أي مشكلات تعوق تنفيذ وقف إطلاق النار عبر التواصل على المستويات المناسبة.

وقبل وقت سابق قال  رئيس الوزراء الباكستاني،  شهباز شريف: انتصرنا على العدو وجيشنا رد بكل قوة على "العدوان الهندي" وبطريقة مهنية عالية.

رئيس الوزراء الباكستاني: انتصرنا على العدو وجيشنا رد بكل قوة على العدوان الهندي

وأضاف شهباز شريف أن  كل ما فعله الجيش الهندي كان مشينا وأوضحنا لنيودلهي أنه لا بد من الجلوس إلى طاولة المفاوضات وقررنا الرد على الهند بالأسلوب نفسه ولكن بطريقة أفضل.

وتابع:  الهند "قتلت مواطنين أبرياء" والجيش حافظ على الوطن ومقدراته والهند شنت علينا حربا لا مبرر لها.
 

وهنأ رئيس الوزراء الباكستاني، رئيس هيئة الأركان المشتركة وقائد القوات البرية وقائدي سلاح الجو والبحرية.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الجيش الهندي الخارجية الباكستانية القوات المسلحة الباكستانية القوات الباكستانية باكستان رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف

مواد متعلقة

بعد الهدوء الحذر مع باكستان، الهند تعلن إعادة تشغيل 32 مطارا

رسالة غامضة، رئيس وزراء الهند يتجاهل وقف إطلاق النار مع باكستان

خارجية باكستان: إسلام آباد ملتزمة بالتنفيذ الدقيق لوقف إطلاق النار مع الهند

الأكثر قراءة

أخبار مصر: وفاة الفنان شريف ليلة، طرابلس تشتعل، صلاح يفقد بريقه أوروبيا، ورطة دولية لروسا بسبب طائرة ماليزيا، نصيحة بشأن الذهب

منظمة الطيران المدني تحمل روسيا إسقاط الطائرة الماليزية وقتل جميع ركابها الـ 298 شخصا

توقعات بسقوط أمطار على هذه المناطق اليوم

لحظة وصول طائرة ترامب إلى السعودية في زيارة تاريخية (فيديو)

أسعار الفاكهة اليوم الثلاثاء، البرقوق يتراجع 10 جنيهات وارتفاع الجوافة

البترول تعلن إجراءات جديدة بشأن صرف قيمة تعويض متضرري "البنزين المغشوش"

اعترافات أبطال فيديو اقتحام مسجد لضرب شاب بالسلام

أسعار الخضراوات اليوم الثلاثاء، ورق العنب يتهاوى والليمون يواصل جنونه بزيادة كبيرة

خدمات

المزيد

أتربة تغطي المحافظات وأمطار، الأرصاد تحذر من طقس اليوم وتكشف عن سيناريو الصعب

تعرف على أسعار النحاس اليوم

آخر تطورات سعر القصدير اليوم الإثنين

آخر تطورات سعر الألومنيوم اليوم في الأسواق

المزيد

انفوجراف

قبل تدريبه منتخب البرازيل.. ماذا قدم أنشيلوتي مع ريال مدريد؟ (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل يجب على الحاج أداء صلاة عيد الأضحى؟ الإفتاء تجيب

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الثلاثاء 13 - 5 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الثلاثاء 13 - 5 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية