الإثنين 12 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

بث مباشر مباراة الأهلي والزمالك كأس السوبر الإفريقي 2025 | كرة يد، شاهد مجانًا القنوات المجانية

فيتو

بث مباشر مباراة الأهلي والزمالك كأس السوبر الإفريقي 2025 كرة يد، شاهد مجانًا القنوات المجانية، يخوض الفريق الأول لكرة اليد بالنادي الأهلي مواجهة قوية اليوم الإثنين أمام الزمالك، في نصف نهائي كأس السوبر الأفريقي المقرر له يومي 12 و13 مايو الجاري، بمشاركة 4 فرق بينها الأهلي والزمالك.

مشاهدة مباراة الأهلي والزمالك كأس السوبر الإفريقي 2025 لكرة اليد 

ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلي والزمالك في الـ7 مساء، على صالة النادي الأهلي فرع الجزيرة.

حكاية 7 مواجهات بين الأهلي والزمالك في السوبر

وجمعت 7 مواجهات سابقة بين الأهلي والزمالك في كأس السوبر الأفريقي، جميعها كانت في النهائي، وجاءت نتائجها كالتالي:

المغرب 2017

حقق الأهلي لقب كأس السوبر الأفريقي بعد الفوز على الزمالك بنتيجة (29-23)

مصر 2018

حقق الزمالك لقب كأس السوبر الأفريقي بعد الفوز على الأهلي بنتيجة (21-20)

مصر 2021

حقق الزمالك لقب كأس السوبر الأفريقي بعد الفوز على الأهلي بنتيجة (28-27)

النيجر 2022

حقق الأهلي لقب كأس السوبر الأفريقي بعد الفوز على الزمالك بنتيجة (32-31)

مصر 2023

حقق الأهلي لقب كأس السوبر الأفريقي بعد الفوز على الزمالك بنتيجة (27-24)

الجزائر 2024

حقق الأهلي لقب كأس السوبر الأفريقي بعد الفوز على الزمالك بنتيجة (23-21)

تاريخ الأهلي والزمالك في السوبر الأفريقي

ويمتلك النادي الأهلي 4 ألقاب من السوبر الأفريقي، ووصل للمباراة النهائية في 9 مناسبات.

وفاز الأهلي بلقب كأس السوبر الأفريقي أعوام، 2017 و2022 و2023 و2024.

أما الزمالك فيمتلك 7 ألقاب من كأس السوبر الأفريقي، ووصل للمباراة النهائية في 12 مناسبة.

وحصد الزمالك لقب كأس السوبر الأفريقي مواسم، 2002 و2010 و2011 و2012 و2018 و2019 و2021.

ويخوض فريقا الأهلي والزمالك منافسات كأس السوبر الأفريقي من الدور قبل النهائي، بجانب فريقي الترجي التونسي ومنتدى درب السلطان المغربي.

شاهد بث مباشر مباراة الأهلي والزمالك كأس السوبر الإفريقي 2025 كرة يد

شاهد بث مباشر مباراة الأهلي والزمالك كأس السوبر الإفريقي 2025 كرة يد، شاهد مجانًا القنوات المجانية، يخوض الفريق الأول لكرة اليد بالنادي الأهلي مواجهة قوية اليوم الإثنين أمام الزمالك، في نصف نهائي كأس السوبر الأفريقي المقرر له يومي 12 و13 مايو الجاري، بمشاركة 4 فرق بينها الأهلي والزمالك.

مواجهات الدور قبل النهائي

وتأتي مواجهات الدور قبل النهائي كالتالي:

الدور قبل النهائي - الإثنين

الترجي التونسي × منتدى درب سلطان المغربي - 9 مساء

الأهلي × الزمالك - 7 مساء

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

بث مباشر مباراة الأهلي والزمالك مشاهدة مباراة الأهلي والزمالك بث مباشر مباراة الأهلي والزمالك لكرة اليد الأهلي والزمالك كأس السوبر الإفريقي بث مباشر الأهلي والزمالك كأس السوبر الإفريقي كأس السوبر الإفريقي 2025 لكرة اليد

مواد متعلقة

كرة اليد، حكاية 7 مواجهات جمعت الأهلي والزمالك في السوبر الأفريقي

كرة اليد، موعد مباراة الأهلي وبطل تونس في نصف نهائي السوبر الأفريقي للسيدات

كرة اليد، اكتمال صفوف الأهلي قبل مواجهة الزمالك في السوبر الأفريقي

الأكثر قراءة

كل ما تريد معرفته عن خوسيه ريفيرو مدرب الأهلي المحتمل

"شكرا يا حكومة.. عفوا يا تجمع"، المستأجرين: تعديل الإيجار القديم يهدد الأمن القومي

مدرب الأهلي المحتمل، أول تعليق من خوسيه ريفيرو بعد رحيله عن أورلاندو

ننشر نص تعديل قانون مزاولة مهنة الصيدلة بعد موافقة النواب

إحالة أوراق المتهم بقتل سيدة بسبب السحر في نبروه إلى المفتي (فيديو)

زغلول صيام يكتب: شكل الدوري الموسم القادم ورسالة لأبو ريدة.. هيتخصم ثلاث نقاط من الأهلي أم لا.. ولا رابطة ولا يحزنون!

مؤسس اتحاد مستأجري مصر يستشهد بآية قرآنية تثير اعتراض النواب أثناء مناقشة الإيجار القديم

الصحة: إصابة 26 ألف طفل بالتقزم سنويا وإطلاق حملة للتوعية بالمرض وخطورته

خدمات

المزيد

استقرار أسعار السكر اليوم الإثنين 12-5-2025 في الأسواق

أسعار الألومنيوم اليوم الإثنين 12-5-2025 بالأسواق

سعر السكر اليوم الإثنين 12-5-2025 بالأسواق

بعد الاتفاق الصيني الأمريكي، تراجعات كبيرة في أسعار الذهب اليوم

المزيد

انفوجراف

أرقام مصر وغانا في تاريخ أمم إفريقيا للشباب (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم الإحرام بالحج مع وجود جرح يدمي عند المشي؟ الإفتاء ترد

موسم الحج 2025، دار الإفتاء توضح بيان فضل المتابعة بين العمرة والحج

موسم الحج 2025، هل يجوز تقديم طواف الإفاضة على رمي جمرة العقبة؟

المزيد
الجريدة الرسمية