كرة اليد، ودية جديدة بين مصر والبرازيل اليوم

كرة اليد، يخوض المنتخب الوطني لكرة اليد بقيادة المدير الفني الإسباني كارلوس باستور، مواجهة ودية اليوم السبت، أمام منتخب البرازيل، ضمن استعدادات المنتخبين للمشاركة في البطولات العالمية والقارية خلال الفترة المقبلة.

ومن المقرر أن تقام مباراة منتخب مصر أمام البرازيل في السادسة من مساء اليوم على صالة المركز الأولمبي بالمعادي.

وكان المنتخب قد حقق فوزا مستحقا على منتخب البرازيل في الودية الأولى التي جمعت بينهما يوم الخميس الماضي على صالة حسن مصطفى بمدينة 6 أكتوبر.

وتشهد مباراة اليوم مشاركة لاعبي المنتخب الوطني المحترفين بالخارج وأبرزهم، علي زين ويحيى خالد وسيف الدرع وأحمد هشام دودو.

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