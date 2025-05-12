كرة اليد، موعد مباراة الأهلي وبطل تونس في نصف نهائي السوبر الأفريقي للسيدات

كرة اليد، يخوض الفريق الأول لكرة اليد سيدات بالنادي الأهلي، مواجهة قوية اليوم الإثنين، أمام فريق الجمعية النسائية التونسي، في نصف نهائي بطولة كأس السوبر الأفريقي، المقامة حاليا على صالة النادي الأهلي بالجزيرة.

ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلي والجمعية النسائية التونسي في الـ4:30 مساء، على صالة النادي الأهلي فرع الجزيرة.

ويسبق المباراة، مواجهة أخرى تجمع بين بترو أتلتيكو الأنجولي، وأوهوتو الكونغولي، في نصف نهائي بطولة كاس السوبر الأفريقي للسيدات، وتنطلق صافرتها في الـ2 ظهرا.

وتقام مباريات كأس السوبر الأفريقي لكرة اليد سيدات بمشاركة فرق الأهلي والجمعية النسائية التونسي وبترو أتلتيكو الأنجولي وأوهوتو الكونغولي.

ويشهد الدور قبل النهائي المواجهات التالية:

الأهلي × الجمعية النسائية التونسي - 4:30 مساء

بترو أتلتيكو الأنجولي × أوهوتو الكونغولي - 2 ظهرا.

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