الخميس 08 مايو 2025
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صحة ومرأة

أفضل طريقة لاستخدام زيت الخروع على الشعر

زيت الخروع
زيت الخروع

زيت الخروع من أنواع الزيوت الشهيرة التى عرفت بفوائدها على الشعر، حيث يغذى الشعر ويزيد من طوله وكثافته، ما يزيد من جمال الشعر وجمال صاحبته.

وتحرص الفتيات على استخدام زيت الخروع باستمرار على الشعر حفاظا على جمالهن، ولكن بعضهن تجهل الطرق الصحيحة لاستخدام زيت الخروع على الشعر.

 

أفضل طريقة لاستخدام زيت الخروع على الشعر 

 وتقدم دعاء محمد خبيرة التجميل، أفضل طريقة لاستخدام زيت الخروع على الشعر.

المكونات:

2 ملعقة كبيرة من زيت الخروع.

1 ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند أو زيت الزيتون (لتخفيفه وسهولة توزيعه).

الطريقة:

  • امزجي زيت الخروع مع الزيت الآخر في وعاء صغير.
  • سخني الخليط قليلًا (بحمام ماء دافئ).
  • باستخدام أطراف الأصابع، دلكي فروة الرأس بالخليط لمدة 5-10 دقائق.
  • غطي الشعر بقبعة استحمام أو منشفة دافئة واتركي الزيت لمدة لا تقل عن ساعتين (ويفضل طوال الليل).
  • اغسلي شعرك جيدا بالشامبو المناسب.
  • يُستخدم مرة إلى مرتين في الأسبوع.
  • لأفضل النتائج، استمري على الوصفة لمدة شهرين على الأقل.
  • إذا كان شعرك دهني، يفضل تقليل الكمية أو غسل الشعر جيدا بعد الاستخدام.
افشل طريقة لاستخدام زيت الخروع على الشعر 
افضل طريقة لاستخدام زيت الخروع على الشعر 

زيوت طبيعية مهمة لجمال شعرك

 وهناك 6 زيوت طبيعية استخدامها على الشعر يعالج جميع مشكلات الشعر، ويجعله أكثر طولًا وكثافة ويضفي عليه لمعانًا وحيوية لا مثيل لهم، ومن هذه الزيوت الآتي:

زيت الجوجوبا، يعزز نمو الشعر وصحته ويستخدم في تخفيف الزيوت اللزجة مثل اللافندر أو الروزماري والنعناع.

زيت النعناع، ينشط الدورة الدموية في فروة الرأس ويعزز نمو الشعر وصحته، يجب تخفيفه بزيت الجوجوبا 10 قطرات إلى ملعقة صغيرة جوجوبا.

زيت اللافندر يقوي جدًّا بصيلات الشعر ويزيد عددها وكثافة الشعر ويحمي من التساقط، ويجب تخفيفه بزيت الجوجوبا أو نضع ملعقة صغيرة على الشامبو أثناء الاستحمام.

الصبار، هو نبات اشتهر بفوائده العديدة للشعر، ويعمل على إزالة بقايا المنتجات الأخرى والزيوت الزائدة من الشعر، ويحتوي على فيتامينات تؤثر في نموه وتمنع تساقطه.

زيت الروزماري، يعالج تساقط الشعر ويقويه، ولكن نخففه أيضًا بزيت الجوجوبا أو شامبو الاستحمام.

زيت جوز الهند، وهو مرطب رائع للشعر، ويحمي من التلف والتقصف ويقوي بصيلات الشعر، ويمكن استعماله كحمام زيت قبل الاستحمام، أو بعده.

 

تغذية شعرك تبدأ من الداخل

التغذية الجيدة مثل الخضراوات والفاكهة الطازجة هي أساس جمال الشعر، فإن الصحة الجيدة وتناول الطعام الصحي وشرب الماء الوفير، مما يساعد على صحة وقوة وجمال الشعر، هذا بجانب العناية اليومية به، من خلال التمشيط اليومي واغسليه مرتين أسبوعيًّا بالشامبو المناسب له، مع ترطيبه يوميًّا بالزيوت المغذية.

يأتي ذلك لضمان الحصول على شعر جميل وصحي، والأهم من ذلك الابتعاد عن المستحضرات الكيميائية مثل صبغات الشعر ومستحضرات فرد الشعر، مع الإقلال من السيشوار والمكواة التي تضعف الشعر وتزيد من تقصفه، ويفضل عمل حمامات الزيت والكريم التي تغذي الشعر وتجعله أكثر حيوية.

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فوائد زيت الخروع، لجمال شعرك وبشرتك والأفضل لتقوية المناعة

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