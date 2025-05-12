المسلماني ووزراء إعلام الكويت والإمارات والبحرين ولبنان يبحثون التعاون المشترك

شارك الكاتب أحمد المسلماني رئيس الهيئة الوطنية للإعلام مع وزير الإعلام اللبناني الدكتور بول مرقص، ووزير الإعلام بمملكة البحرين الدكتور رمزان بن عبد الله النعيمي في جلسة حوارية بملتقي الإعلام العربي بالكويت.

تناولت الجلسة الحوارية تحديات الإعلام في زمن الذكاء الاصطناعي، وسطوة وسائل التواصل.

وعقب الندوة التي حضرها وزير الإعلام الكويتي عبد الرحمن المطيري، جري بحث التعاون بين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام في مصر أحمد المسلماني، ورئيس المكتب الوطني للإعلام في دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ عبد الله آل حامد، ووزراء الإعلام في دولة الكويت ومملكة البحرين والجمهورية اللبنانية.

تناول لقاء المسؤولين العرب في الدول الخمس سبل مواجهة التحديات المتصاعدة من مخاطر التدخل الإعلامي الخارجي، إلي اقتصاديات الإعلام، وتهديد الذكاء الاصطناعي للإعلام والإعلاميين، وكذلك الفرص التي يمنحها التطور الرقمي المتسارع، وإمكانية تقليل المخاوف المحتملة واستثمار الفرص المتاحة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.