المسلماني في منتدى الإعلام بالكويت: ماسبيرو بصدد إطلاق قنوات رقمية

قال الكاتب أحمد المسلماني رئيس الهيئة الوطنية للإعلام: إن الهيئة بصدد إطلاق قنوات رقمية، وذلك تجاوبًا مع الحراك الكبير في الإعلام الرقمي.

وأضاف رئيس الوطنية للإعلام في حديث لتلفزيون الكويت علي هامش ملتقى الإعلام العربي: لقد أقر مجلس الهيئة الوطنية للإعلام إطلاق قنوات رقمية، تخضع للوائح القنوات التليفزيونية التابعة للهيئة، وهو ما يساعد ماسبيرو على مواكبة التطور الهائل في العالم التليفزيوني الرقمي.

يأتي هذا بعد إعلان سابق للهيئة عن تدشين منصة رقمية، وبدء مشروع طموح لنقل المواد التليفزيونية التي تعود لعشرات السنين إلى وسائط حديثة.

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