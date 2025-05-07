الوطنية للإعلام تعلن تشكيل اللجنة العليا لمنتدي القاهرة للإعلام

أعلنت الهيئة الوطنية للإعلام برئاسة الكاتب أحمد المسلماني تشكيل اللجنة العليا لمنتدي القاهرة للإعلام برئاسة عبد الفتاح الجبالي رئيس مدينة الإنتاج الإعلامي.

اللجنة العليا لمنتدي القاهرة للإعلام

وتضم اللجنة العليا نخبة من الشخصيات الفاعلة في المجلس الأعلي للإعلام، والهيئة الوطنية للإعلام، والهيئة العامة للاستعلامات، والشركة المتحدة، والمتحف الكبير، والجامعة الأمريكية، ومؤسسات الإعلام الخاص.

وحسب بيان الوطنية للإعلام تضم اللجنة: عصام الأمير وكيل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، الإعلامي أسامة كمال عضو مجلس الهيئة الوطنية للإعلام، الدكتور حسن عماد أستاذ الإعلام جامعة القاهرة.، الدكتور حسين أمين أستاذ الإعلام الجامعة الأمريكية، الإعلامي سمير عمر رئيس قطاع الأخبار بالشركة المتحدة، ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، الدكتور أحمد غنيم.. الرئيس التنفيذي للمتحف الكبير، مجدي لاشين أمين عام الهيئة الوطنية للإعلام، لمياء كامل مساعد وزير السياحة والآثار سابقًا، اللواء سمير فرج محافظ الأقصر الأسبق، الإعلامية نائلة فاروق رئيسة التليفزيون، الإعلامي محمد هاني رئيس شبكة قنوات النهار، الإعلامية علا الشافعي رئيسة تحرير اليوم السابع والمسؤولة في ملف الدراما بالشركة المتحدة.

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