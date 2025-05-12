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طلاب جامعة أسيوط الجديدة التكنولوجية ينجحون في تصميم يد صناعية للمبتورين

تصميم يد صناعية للمبتورين
تصميم يد صناعية للمبتورين بجامعة أسيوط الجديدة، فيتو

أعلن الدكتور جمال تاج عبد الجابر، رئيس جامعة أسيوط الجديدة التكنولوجية نجاح طلاب الجامعة بكلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة بجامعة أسيوط الجديدة التكنولوجية وحصولهم على تمويل من هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (itida) في تصميم طرف صناعي، يمكن الاستفادة بها في حالات البتر، وتعمل بالإشارات العضلية.

وأضاف تاج الدين: إن إبداع طلاب جامعة أسيوط الجديدة التكنولوجية لا يزال مستمرًا ويثبتون يومًا بعد يوم قدرتهم على تحقيق ابتكارات علمية تساهم في التقدم وتحقيق نهضة صناعية يعتمد بشكل رئيس على ما لديهم من مواهب وإمكانات وقدرات يعملون على تطويرها وملاءمتها للواقع.

 

 

في ذات السياق أوضح أضاف الدكتور علي محمد يوسف، نائب رئيس جامعة أسيوط الجديدة التكنولوجية لشؤون التعليم والطلاب، أن المشروع يعكس قدرة الطلاب على الابتكار وإدراكهم لدورهم الفعال تجاه مجتمعهم لتقديم كل ما ييسر على المواطن المصري حياته اليومية خاصة ممن يعانون من عدم القدرة علي التعامل اليومي بشكل طبيعي.

الأطراف الصناعية المستوردة من الخارج تكلفتها عالية

وأوضح الدكتور سامح محمد، المشرف العام على المشروع، أن فكرة المشروع " wearable prosthetic hand using the Internet of Things." بدأت بعد معرفة أن الأطراف الصناعية المستوردة من الخارج تكلفتها عالية جدا والذي يعد نزيفًا للعملة الصعبة بالإضافة إلى أنه يوجد حالات كثيرة تعاني من البتر ولا تستطيع شراء هذه الأطراف بأسعارها المرتفعة وكانت من هنا فكرة الطلاب تصنيع أطراف صناعية فعالة وبدأ الطلاب بالفعل في البحث عن تنفيذ أطراف صناعية فعالة تشابه الأطراف الحقيقية.

 

وأضاف سامح أن الفريق الطلابي بجامعة أسيوط التكنولوجية بدأ في المشروع لتنفيذ يد صناعية تعتمد على استخدام حساسات لاستخراج الإشارة العضلية لتحديد الحركة التي تدل عليها كل إشارة وتنفيذها على اليد الصناعية والتحكم فيها لتقوم بعمل اليد بشكل طبيعي بعد تلقي الإشارة العضلية وتحويل هذه الإشارة إلى حركة.

 

وفي نفس السياق أوضحت دعاء فخري، معيدة بقسم تكنولوجيا المعلومات، والمشرفة الفنية على المشروع، أن جميع أعضاء الجسم تتلقى الإشارة من المخ والذي يحولها إلى إشارة عضلية ينتج عنها الحركة التي يريد الإنسان عملها من خلال أعضاء الجسم وفكرة هذه اليد تلقي إشارة من المخ إلى المنطقة العضلية وتحويل هذه الإشارة إلى حركة وذلك من خلال دائرة قام الطلاب بتصميمها لاستشعار الإشارات العضلية وترجمتها إلى نوع الحركة الذي يريد الشخص المبتور يده أن يفعلها.

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وتابعت دعاء أن الفريق الطلابي والذي يضم كلا من محمد علاء محمد علي، سما طه سليمان، عبد الرحيم عبد الله، عمرو خالد محمد علي، عمر هشام فرغل، رحاب يحيى عمر فهمي، مصطفى عبده كامل، مريم عاطف عوض جاد الله، سوف يسعون لتطبيق فكرة المشروع مع مستشفيات أسيوط ليتم تجربة هذا اليد الصناعي المتحرك على المرضى الذين يعانون من بتر في اليد لتكون نواة لتنفيذ هذه الفكرة في مصر بأيدي طلاب جامعة أسيوط الجديدة التكنولوجية داخل مصر والحد من استنزاف العملة الصعبة من خلال استيراد هذه الأطراف من الخارج بمبالغ عالية.

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