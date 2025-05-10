محافظ أسيوط يتفقد مشروع إنشاء مصنع متكامل لمنتجات الرمان بالبداري (فيديو وصور)

أجرى اللواء هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، جولة ميدانية لتفقد أعمال إنشاء مصنع متكامل لمنتجات الرمان، والذي يُقام بالمنطقة الصناعية بالكوم الأحمر بمركز البداري، بالتعاون مع هيئة تنمية الصعيد والذي يعكس رؤية الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي في تمكين المجتمعات المحلية، وتحقيق التكامل بين القطاع الزراعي والقطاع الصناعي.

رؤية الدولة المصرية 2030 وأهداف التنمية المستدامة

وقال محافظ أسيوط إن هذا المشروع يأتي ذلك في إطار توجهات الدولة لتعزيز التنمية المتكاملة في محافظات الصعيد، ودعم الصناعات التحويلية القائمة على الموارد المحلية، مشيرًا إلى أن هيئة تنمية الصعيد، برئاسة اللواء شريف صالح، تمثل شريكًا استراتيجيًا فاعلًا في دفع عجلة التنمية بمحافظات الصعيد في ظل رؤية الدولة المصرية 2030 وأهداف التنمية المستدامة.

تطبيق أعلى معايير الجودة في تنفيذ المشروع

تفقد محافظ أسيوط أعمال الحفر الجارية، وتجهيزات البنية التحتية للمصنع، بحضور داليا تادرس مدير فرع هيئة تنمية الصعيد بأسيوط، وفريق العمل بالهيئة وشدد على ضرورة الالتزام بالجدول الزمني للمشروع، وتطبيق أعلى معايير الجودة في التنفيذ، مع ضمان التنسيق الفعال بين جميع الجهات المعنية لضمان إنجاز المشروع بكفاءة وفاعلية.

وأكد المحافظ أن المشروع يعد أحد المشروعات الرائدة في قطاع التصنيع الزراعي، حيث يستهدف إضفاء قيمة مضافة لأحد أهم المحاصيل الاستراتيجية التي تشتهر بها المحافظة، وهو الرمان، بما يسهم في تعظيم الاستفادة الاقتصادية من هذا المحصول وزيادة القدرة التنافسية له في الأسواق المحلية والدولية.

وأضاف محافظ أسيوط أن المصنع سيقام على مساحة إجمالية تبلغ 40 فدانًا، وقد بدأت المرحلة الأولى منه على مساحة 10 أفدنة، ويشمل خطوط إنتاج متقدمة لعصير الرمان، ودبس الرمان، والمنتجات المجففة، بما يواكب المعايير الدولية للجودة، ويفتح آفاقًا جديدة لتصدير المنتجات المصرية إلى الأسواق الخارجية.

وأوضح اللواء هشام أبوالنصر أن اختيار مركز البداري، وتحديدًا منطقة الكوم الأحمر، كموقع للمشروع، جاء لكونه من أبرز مناطق إنتاج الرمان على مستوى الجمهورية، ما يجعل المشروع نقطة انطلاق حقيقية لتحويل هذه الثروة الزراعية إلى منتج صناعي منافس، يعزز الاقتصاد المحلي ويوفر مئات من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة لأبناء أسيوط.

كما أعرب محافظ أسيوط عن تفاؤله بأن يكون المشروع نموذجًا يُحتذى به في التكامل التنموي بين الزراعة والصناعة، مشيرًا إلى أن الدولة لا تدخر جهدًا في تمكين أبناء الصعيد من أدوات التنمية الشاملة، وتحويل محافظاتهم إلى مراكز جذب للاستثمار والتصنيع.

ورافق المحافظ خلال الجولة عدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة، من بينهم المهندس عصام عبدالظاهر، وكيل وزارة الإسكان، وعبد الرؤوف النمر، رئيس مركز ومدينة البداري، وعبداللطيف عبدالمنعم، رئيس مركز ومدينة ساحل سليم، إلى جانب ممثلي الشركات المنفذة للمشروع.

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