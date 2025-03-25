مستشفي جامعة أسيوط ينجح في إعادة زرع ذراع مبتور لشاب

أشاد الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس جامعة أسيوط، بالإنجاز الطبي الكبير الذي حققته وحدة الجراحات الميكروسكوبية بمستشفى الإصابات والطوارئ الجامعي الجديد، بعد نجاحها في إعادة زرع ذراع مبتور بالكامل لمريض شاب يبلغ من العمر 26 عامًا، مؤكدًا أن هذا الإنجاز يعكس الكفاءة الطبية الفائقة التي تتميز بها مستشفيات الجامعة، وريادتها في إجراء أصعب وأدق العمليات الجراحية.

وحدة الجراحات الميكروسكوبية بجامعة أسيوط

وقدم رئيس جامعة أسيوط تهنئته للفريق الطبي على هذا النجاح، مشيرًا إلى أن وحدة الجراحات الميكروسكوبية تُعد الأولى من نوعها في الشرق الأوسط، وواحدة من أكبر أربعة مراكز متخصصة عالميًا، حيث تستقطب فرقًا طبية دولية للتدريب، وتقدم دبلومات مهنية متخصصة معتمدة من المجلس الأعلى للجامعات المصرية.

يأتي ذلك في إطار تميز مستشفيات جامعة أسيوط كمدينة طبية متكاملة، تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، وإشراف الدكتور علاء عطية، عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، والدكتور محمد عبد الحميد مرسي مدير مستشفى الإصابات، والدكتور عمرو السيد، رئيس وحدة جراحة اليد والجراحات الميكروسكوبية.

الجدير ذكره أن الحادث وقع، وأسفر عن بتر كامل للساعد الأيسر تحت مستوى المرفق لشاب وفور إبلاغ مستشفى الاصابات والطوارئ بجامعة أسيوط بالحالة، تم نقل المريض على الفور إلى وحدة الجراحات الميكروسكوبية بالمستشفى، حيث جرى تشكيل فريقين طبيين متخصصين وفقًا للبروتوكولات العالمية: فريق للتعامل مع الطرف المبتور، وفريق للتعامل مع الجزء المتبقي من الساعد.

استعادة المريض لحركته بشكل كامل





وباستخدام الميكروسكوب الجراحي، تم استكشاف الشرايين والأوردة والأعصاب والأوتار وإعادة توصيل الطرف المبتور بنجاح، مما أدى إلى استعادة المريض لحركته بشكل كامل، وهو الآن في حالة مستقرة.

وتشكل الفريق الجراحي من الدكتور وليد رياض صالح، أستاذ جراحة العظام والجراحات الميكروسكوبية، كلية الطب، جامعة أسيوط، والدكتورة جيلان رائف، استشاري التجميل، جامعة القاهرة، المتدربة بوحدة الجراحات الميكروسكوبية، والدكتور محمد علاء، مدرس جراحة العظام، كلية الطب، جامعة الوادي الجديد، المتدرب بوحدة الجراحات الميكروسكوبية، والدكتور أحمد الطليحاتي، المدرس المساعد بقسم التجميل، كلية الطب، جامعة سوهاج، المتدرب بوحدة الجراحات الميكروسكوبية

وضم فريق التخدير كل من الدكتورة شيماء عباس، طبيب تخدير، تحت إشراف: الدكتورة هالة سعد، رئيس قسم التخدير، كما شارك في نجاح العملية فريق التمريض: ا. عبد الرحمن جمال، ومروة كميل

وفي ذات السياق تقدم وحدة الجراحات الميكروسكوبية بمستشفى الإصابات والطوارئ الجامعي الجديد، دبلومة مهنية متخصصة في جراحة اليد (عام واحد)، وأخرى في الجراحات الميكروسكوبية (عام ونصف)، ما يجعلها من أهم المؤسسات الطبية المتخصصة على مستوى العالم.

ويؤكد هذا الإنجاز أن جامعة أسيوط تواصل ريادتها في تقديم خدمات طبية متقدمة، وإنقاذ المرضى بأحدث التقنيات الجراحية العالمية، ما يعزز مكانتها كمركز طبي وبحثي رائد في المنطقة.

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