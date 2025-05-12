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وكيل الصحة الشرقية يناقش تعزيز الاحتياجات والمخصصات المالية

جانب من اجتماع وكيل
جانب من اجتماع وكيل الصحة الشرقية، فيتو

عقد الدكتور هاني مصطفى جميعة وكيل وزارة الصحة محافظة الشرقية اجتماعًا مع الدكتور بهاء أبوشعيشع وكيل مديرية الشئون الصحية، وإبراهيم عابد مدير عام الشئون المالية والإدارية، والدكتورة نورهان سليم مديرة إدارة التخطيط وذلك لبحث تعزيز المخصصات المالية لمديرية  الصحة، والمنافذ التابعة لها ضمن الموازنة العامة للدولة للعام المالي ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦

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زيادة المخصصات المالية لصحة الشرقية 

وقال محمود عبد الفتاح المتحدث الرسمى عن مديرية صحة الشرقية أن الاجتماع مناقشة جميع بنود الميزانية، وزيادة المخصصات المالية لصحة الشرقية خلال العام المالي القادم فيما يختص بالأدوية، والتغذية، والمستلزمات، والمشروعات الصحية، وأعمال تطوير منافذ تقديم الخدمة الطبية، وأعمال الصيانة وغيرها.

تحسين جودة أداء العمل 

 

وذلك  بما يتماشى مع الاحتياجات الضرورية والملحة وفروق الأسعار، وذلك مقارنة عن العام المالي السابق، بنسب مختلفة لدعم القطاع الصحي بالشرقية، وتحسين جودة أداء العمل، بما يساهم في الارتقاء بمستوى الخدمة الطبية المقدمة للمواطنين بالمحافظة.

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اجتماع لجنة الصحة بمجلس النواب 

وأوضح جميعة أن ذلك يأتي تمهيدًا لمناقشة مشروع قانوني بربط الموازنة العامة للدولة، وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦، وذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب.

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الدكتورة نورهان سليم مدير ادارة التخطيط ابراهيم عابد مدير عام الشؤون المالية والادارية الدكتور هانى مصطفى جميعة وكيل وزارة الصحة محافظة الشرقية الدكتور بهاء ابو شعيشع وكيل المديرية بصحة الشرقية

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