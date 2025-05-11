الأحد 11 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

انطلاق النسخة الثانية من مهرجان الحصاد الطلابي لقسم الإذاعة والتلفزيون بإعلام القاهرة

الدكتورة شيماء ذو
الدكتورة شيماء ذو الفقار، فيتو

تنطلق فعاليات يوم الحصاد الطلابي للبرنامجين العربي والإنجليزي لقسم الإذاعة والتليفزيون في كلية الإعلام جامعة القاهرة تحت رعاية الدكتور محمد سامي عبد الصادق رئيس جامعة القاهرة والدكتورة ثريا البدوي عميدة الكلية وبرئاسة وإشراف د. شيماء ذو الفقار رئيس قسم الإذاعة والتليفزيون يومي 14 و15 مايو الجاري في قاعة المؤتمرات بالكلية. 

تكريم أعضاء هيئة التدريس 

ويشهد الحصاد الطلابي تكريم أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة وطلاب القسم وعدد من الخبراء والإعلاميين والمخرجين ورؤساء تحرير القنوات الإخبارية والمنتجين من الهيئة الوطنية للإعلام والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

كما سيتم تكريم الطلاب المنفذين لعدد من الأعمال المتميزة ضمن المقررات العملية بالقسم التي تنوعت في قوالبها بين التقارير والفيتشرات التليفزيونية والأفلام التسجيلية والبرامج الإذاعية والتليفزيونية والإنتاج الرقمي للمنصات والبودكاست كذلك الحملات التجارية وحملات التسويق الاجتماعي.

وفي هذا الصدد قالت د. شيماء ذو الفقار رئيس قسم الإذاعة والتليفزيون إن الحصاد الطلابي يستهدف ربط المواد والمقررات العملية للقسم  بمتطلبات سوق العمل واحتياجاته المتسارعة وتأهيل الطلاب للمرحلة التالية في حياتهم المهنية أو الأكاديمية، فضلًا عن أنه يمثل فرصة حقيقية للتواصل بين الطلاب والخبراء الذين يقدمون كل الدعم المهني والخبرات.

وأضافت أن مهرجان الحصاد الطلابي يعد وسيلة عرض وتسويق لمشروعات الطلاب المتميزة ولتطبيق المعارف النظرية في ميدان الواقع العملي، وتعزيز المهارات التطبيقية التي تتيح للطالب فرصة تحويل المعلومات النظرية إلى مهارات عملية، وبناء الثقة بين المؤسسة الأكاديمية وهى إعلام القاهرة وخريجيها وبين المؤسسات الإعلامية المستهدفة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

كلية الإعلام كلية الإعلام جامعة القاهرة قسم الاذاعة والتليفزيون جامعة القاهرة

مواد متعلقة

من الشرقية لجامعة القاهرة، رحلة أحمد رحمة أول معيد كفيف في تاريخ كلية الإعلام (صور)

الأكثر قراءة

بث مباشر مباراة برشلونة وريال مدريد في الدوري الأسباني 2025، شاهد Barcelona and Real Madrid حصريًا

بث مباشر مباراة ليفربول وأرسنال في الدوري الإنجليزي الممتاز 2025، شاهد قناة مجانية

بث مباشر، مشاهدة مباراة برشلونة وريال مدريد في الدوري الأسباني 2025

رابطة الأندية توقف وتغرم مهاجم بيراميدز وثنائي فاركو وسيراميكا

الدوري الإسباني، برشلونة يضرب ريال مدريد 4-2 في ريمونتادا مثيرة بالشوط الأول

أبرزها إعدام مرسي، قضايا حكم فيها الراحل شعبان الشامي

8 آلاف حد أدنى بالمناطق الراقية، ممثلي الملاك يرفضون تعديل الإيجار القديم

نائب يطالب بسحب تعديل قانون الإيجار القديم: الحكومة تنحاز للملاك

خدمات

المزيد

استقرار أسعار السكر في الأسواق اليوم

آخر تطورات سعر الألومنيوم اليوم في الأسواق

تعرف على سعر النحاس في البورصات العالمية اليوم

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم

المزيد

انفوجراف

بعد شكاوى البنزين المغشوش، البترول تعلن نتائج تحليل العينات على مستوى الجمهورية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

في حالة النسيان، الإفتاء توضح حكم قص الأظافر أثناء الإحرام

تفسير رؤية الافعى في المنام وعلاقتها بالتعرض للغدر

هل يجب عليَّ الحج بمجرد استطاعتي، أم يجوز لي تأجيله؟، الأزهر للفتوى يرد

المزيد
الجريدة الرسمية