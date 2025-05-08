تفاصيل صادمة لـ تعذيب ومقتل تلميذة على يد زوجة والدها بالشرقية

حالة من الحزن الشديد تنتاب أهالي مدينة العاشر من رمضان محافظة الشرقية، فلا حديث يطغى على جريمة قتل تلميذة بالصف الرابع الابتدائي على يد زوجة والدها بعد حفلة التعذيب والضرب، لفظت على إثرها أنفاسها الأخيرة بعد نقلها وحجزها بالمستشفى الجامعي.

وفاة طفلة متأثرة بإصابات على يد زوجة والدها بالعاشر من رمضان

الطفلة تبلغ من العمر 10 سنوات، لقيت مصرعها على يد زوجة والدها التى مارست ضدها أبشع أنواع التعذيب على مرأى ومسمع من والدها والذي يعمل فني صيانة.

واعترفت المتهمة أمام جهات التحقيق بارتكابها للواقعة بغرض تأديبها حيث تعرضت الطفلة التى كانت تقيم برفقة والدها بعد انفصاله عن والدتها للتعنيف على يد المتهمة وبدلا من التعامل مع ابنة زوجها بلطف ولين تجردت المذكورة من أدميتها واستخدمت أساليب القسوة المختلفة معها.

تفاصيل مرعبة في جريمة مقتل طفلة الشرقية

تلقت الاجهزة الامنية إخطارا بورود إشارة من مستشفى العاشر من رمضان الجامعي محافظة الشرقية باستقبال طفلة تدعى"ر.م.م" 10 سنوات تلميذة بالصف الرابع الابتدائي مقيمة بنطاق مدينة العاشر من رمضان (مصابة بنزيف داخلي بالمخ وارتشاح على الرئة اليسرى وفقدان تام للوعي ووجود آثار حروق بالكف والقدمين)

وبالانتقال والفحص وبعمل التحريات اللازمة تبين أن الطفلة تعيش مع والدها وزوجته وتدعى"ن.س"في العقد الثالث من عمرها وتقيم العاشر من رمضان عقب انفصال والدها عن والدتها حيث أن والدها يعمل فني صيانة وأنه سبق وتعدى عليها هو وزوجته بملعقة ساخنة بغرض تأديبها.

فيما تبين أن زوجته وراء إصابة المجني عليها بعدما تعدت عليها بالضرب ورطمت رأسها أرضا حتى فقدت الوعي وجرى نقلها للمستشفى حتى لفظت انفاسها الأخيرة متأثرة بجراحها لخطيرة.

تمكنت القوات من ضبط المتهمة وتحرر محضر بالواقعة وبالعرض على النيابة العامة قررت حبسها أربعة أيام على ذمة التحقيقات ثم جددت محكمة جنح مستأنف العاشر من رمضان وبلبيس وأبو حماد حبسها لمدة 15 يوما.

"تعذيب الأطفال حتى الموت" ناقوس خطر.. والعقوبة تصل للإعدام

القانون المصري يعاقب بشدة جرائم تعذيب الأطفال وذلك طبقًا للمواد الآتية 236، و240، و230 من ضمن قانون العقوبات المنصوص عليها.

وتنص المادة 236 من قانون العقوبات، على إذا كان الضرب واقع على الطفل مع سبق الإصرار، فإن مرتكب الواقعة يعاقب بالسجن المشدد أو السجن لا يقل عن 3 سنوات ولا يزيد عن 7 سنوات.

كما أنه طبقا للمادة 240 من قانون العقوبات أن القائم بالتعذيب إذا تسبب في عاهات مستديمة للطفل من خلال تعذيبه يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد عن 5 سنوات.

أما المادة 230 من قانون العقوبات تنص على أنه إذا قتل الطفل عمدا مع سبق الإصرار والترصد وذلك إذا كانت الجاني تخطط وتقصد قتلهم بالتعذيب، فتكون العقوبة الإعدام.

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