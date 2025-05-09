الجمعة 09 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

ضربة لتجار المخدرات، ضبط 33 كيلو حشيش بـ3.5 مليون جنيه بالشرقية والدقهلية

ضبط عناصر إجرامية
ضبط عناصر إجرامية بحوزتهم 33 كيلو حشيش بقيمة 3.5 مليون جنيه

 تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع مديريتي أمن الشرقية والدقهلية، من توجيه ضربة أمنية محكمة ضد عناصر إجرامية تنشط في مجال ترويج المخدرات.

ضبط عناصر إجرامية بحوزتهم 33 كيلو حشيش بقيمة 3.5 مليون جنيه في الشرقية والدقهلية<br> 
ضبط عناصر إجرامية بحوزتهم 33 كيلو حشيش بقيمة 3.5 مليون جنيه في الشرقية والدقهلية
 

 فى محافظة الشرقية أسفرت الجهود عن ضبط عنصر إجرامي بدائرة قسم شرطة ثان العاشر من رمضان، عُثر بحوزته على كمية من مخدر الحشيش وزنها 20 كيلو جرام، كانت معدّة للترويج في نطاق المحافظة.

ضبط عناصر إجرامية بحوزتهم 33 كيلو حشيش بقيمة 3.5 مليون جنيه في الشرقية والدقهلية<br> 
ضبط عناصر إجرامية بحوزتهم 33 كيلو حشيش بقيمة 3.5 مليون جنيه في الشرقية والدقهلية
 

وفي محافظة الدقهلية، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط عنصر إجرامي آخر بدائرة مركز شرطة أجا، وبحوزته 13 كيلو جرام من مخدر الحشيش.

ووفقًا للتقديرات الأولية، تُقدّر القيمة المالية للمضبوطات بنحو 3.5 مليون جنيه، في واحدة من أبرز الضربات الأمنية ضد مروجي المخدرات خلال الفترة الأخيرة.

خريطة الحركة المرورية اليوم بمحاور وميادين القاهرة والجيزة

الداخلية تكشف تفاصيل فيديو خطف طفل من والدته بالجيزة (فيديو)

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق، وجارٍ استكمال التحريات لضبط باقي المتورطين في النشاط الإجرامي.

وأكدت وزارة الداخلية استمرارها في توجيه الضربات الاستباقية لحماية المجتمع من آفة المخدرات، والحفاظ على أمن وسلامة المواطنين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الإدارة العامة لمكافحة المخدرات النيابة العامة قسم شرطة ثان العاشر من رمضان محافظة الدقهلية مخدر الحشيش مكافحة المخدرات والأسلحة وزارة الداخلية

مواد متعلقة

خريطة الحركة المرورية اليوم بمحاور وميادين القاهرة والجيزة

الداخلية تكشف تفاصيل فيديو خطف طفل من والدته بالجيزة (فيديو)

الداخلية تكشف تفاصيل فيديو اقتحام مدرسة في دمياط

ضبط تشكيلين عصابيين أجانب استخلصا مادة فعالة من أقراص طبية تتحول إلى مخدر الآيس

الداخلية تكشف تفاصيل فيديو بلطجي مستشفى أسوان

فيديو يثير الجدل، ضبط بائعة اعترضت سائحا وطلبت مالًا للسماح بمروره في القاهرة

ضبط قائد سيارة سمح بجلوس أشخاص أعلى المركبة خلال سيرها بالقليوبية

سقوط 3 متهمين اعتدوا على سائق وأجبروه على توقيع إيصالات أمانة وتحويل أموال بالقاهرة

الأكثر قراءة

موعد مباراة الأهلي وسيراميكا والقناة الناقلة

جلسة تحقيق جديدة لـ زيزو في الزمالك

تشكيل الزمالك المتوقع ضد سيراميكا في أول ظهور لـ الرمادي

السيسي يصل إلى الساحة الحمراء بموسكو للمشاركة باحتفال الذكرى الـ80 لعيد النصر

بعد 6 أشهر، بايدن يتحمل المسؤولية عن فوز ترامب والبيت الأبيض يعلق: أنت عار على أمريكا

بوتين يستقبل السيسي في قاعة احتفالات موسكو بالذكرى الـ80 لعيد النصر

مدرب إسباني يدخل ترشيحات خلافة كولر في الأهلي

بعد اعتراضات زيادة الأجرة وتحرير العقود، مصير تعديل قانون الإيجار القديم

خدمات

المزيد

آخر تطورات سعر الألومنيوم اليوم في الأسواق

استقرار أسعار السكر اليوم في الأسواق

تعرف على سعر الأرز المعبأ

آخر تطورات سعر الألومنيوم اليوم في الأسواق

المزيد

انفوجراف

بعد انتخاب أول أمريكي في التاريخ بابا للفاتيكان.. ما هي جنسيات الباباوات؟ (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم صيد العصافير في المنام وعلاقته بالسعي وراء أمور مادية

دعاء الجمعة، 22 دعاء للنجاح والتوفيق في الامتحان

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الجمعة 9 - 5 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية