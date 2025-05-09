ضربة لتجار المخدرات، ضبط 33 كيلو حشيش بـ3.5 مليون جنيه بالشرقية والدقهلية

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع مديريتي أمن الشرقية والدقهلية، من توجيه ضربة أمنية محكمة ضد عناصر إجرامية تنشط في مجال ترويج المخدرات.

ضبط عناصر إجرامية بحوزتهم 33 كيلو حشيش بقيمة 3.5 مليون جنيه في الشرقية والدقهلية



فى محافظة الشرقية أسفرت الجهود عن ضبط عنصر إجرامي بدائرة قسم شرطة ثان العاشر من رمضان، عُثر بحوزته على كمية من مخدر الحشيش وزنها 20 كيلو جرام، كانت معدّة للترويج في نطاق المحافظة.

ضبط عناصر إجرامية بحوزتهم 33 كيلو حشيش بقيمة 3.5 مليون جنيه في الشرقية والدقهلية



وفي محافظة الدقهلية، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط عنصر إجرامي آخر بدائرة مركز شرطة أجا، وبحوزته 13 كيلو جرام من مخدر الحشيش.

ووفقًا للتقديرات الأولية، تُقدّر القيمة المالية للمضبوطات بنحو 3.5 مليون جنيه، في واحدة من أبرز الضربات الأمنية ضد مروجي المخدرات خلال الفترة الأخيرة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق، وجارٍ استكمال التحريات لضبط باقي المتورطين في النشاط الإجرامي.

وأكدت وزارة الداخلية استمرارها في توجيه الضربات الاستباقية لحماية المجتمع من آفة المخدرات، والحفاظ على أمن وسلامة المواطنين.

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